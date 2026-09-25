Tras meses de espera, ahora sí avanzan los trabajos de restauración de Ñandejára Guasu

Después de meses de incertidumbre, la restauración del histórico Santuario Ñandejára Guasu de Piribebuy vuelve a entrar en una etapa concreta. Desde el lunes pasado, la empresa TECINCI S.A. comenzó a instalarse en el lugar y a dar continuidad al proyecto de recuperación del templo, una intervención largamente esperada por la comunidad.

La presencia de la empresa genera expectativa, pero también cautela entre los pobladores, debido a que el proyecto ya había sido anunciado oficialmente y los plazos inicialmente previstos no se cumplieron. La restauración había sido presentada como una obra prioritaria para salvaguardar uno de los principales patrimonios históricos y religiosos de la ciudad.

El padre Alcides Mendoza, párroco de Ñandejára Guasu, confirmó que la nueva empresa ya se encuentra en el sitio.

El sacerdote explicó que los trabajos de restauración continúan y que la comunidad parroquial se encuentra atenta al desarrollo de las tareas. “Estamos detrás de ellos como comunidad parroquial”, afirmó.

Mendoza también confirmó que el presupuesto previsto se mantiene, pese al cambio de empresa encargada de ejecutar los trabajos. La situación genera una expectativa especial, teniendo en cuenta que la comunidad lleva años reclamando una intervención que permita recuperar y preservar el templo.

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Una obra anunciada, pero demorada

El pasado 10 de enero, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) presentó oficialmente el plan de restauración del Santuario Ñandejára Guasu, dentro del Programa de Salvaguarda Urgente del Patrimonio Cultural Material.

Tras años de reclamos y gestiones, Itaipú Binacional había anunciado que las obras se ejecutarían entre junio y julio de este año. Sin embargo, esos meses transcurrieron sin que el proyecto avanzara conforme al cronograma anunciado.

La situación generó preocupación debido al estado de conservación del antiguo templo y a la importancia histórica que representa para Piribebuy. Ahora, con la instalación de la nueva firma, la comunidad vuelve a mirar con expectativa el proyecto, aunque con la cautela propia de una obra que ya sufrió demoras antes de llegar a esta etapa.

La restauración contempla una inversión aproximada de G.11.400 millones, financiada por Itaipú Binacional.

El proyecto incluye trabajos integrales en pisos, muros, techos y estructuras internas, además de las intervenciones necesarias para recuperar y poner en valor el edificio.

La magnitud de la inversión y el valor patrimonial del templo hacen que la comunidad parroquial permanezca vigilante. Para los pobladores, no se trata simplemente de una obra edilicia, sino de la recuperación de un espacio que forma parte de la identidad histórica y religiosa de Piribebuy.

La expectativa de que esta vez se cumpla

El inicio de los trabajos representa un paso concreto frente a los anuncios anteriores, pero la comunidad ahora espera ver resultados visibles. La instalación de la empresa es apenas el comienzo de un proceso que deberá avanzar de acuerdo con el proyecto previsto.

El padre Mendoza resumió la expectativa de la comunidad al señalar que esperan que esta vez la restauración pueda concretarse. La presencia permanente de representantes parroquiales busca también acompañar y observar el desarrollo de las tareas.

El desafío ahora será que el proyecto avance sin nuevas interrupciones y que los recursos destinados a la recuperación del templo se traduzcan en una restauración efectiva.

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Un patrimonio de más de 270 años

El templo Dulce Nombre de Jesús, Ñandejára Guasu, conocido popularmente como Capilla Guasu por sus grandes dimensiones, fue construido en 1753 por el entonces cura párroco Gaspar de Medina, en honor al Santo Cristo de los Milagros, posteriormente venerado como Ñandejára Guasu, “Nuestro Gran Señor”.

Con más de 270 años de historia, el templo constituye uno de los principales referentes patrimoniales de Piribebuy y de la región de Cordillera.

La ciudad tuvo además un papel relevante en el proceso de poblamiento de la zona. Desde Piribebuy surgieron comunidades como Barrero Grande, actualmente Eusebio Ayala; Caacupé; Itacurubí de la Cordillera y San José de los Arroyos.

Por su antigüedad, valor arquitectónico, religioso e histórico, la recuperación del santuario representa una intervención largamente esperada.

Ahora, la llegada de TECINCI S.A. abre una nueva etapa. Después de los anuncios incumplidos y de la demora en el inicio de las obras, el desafío es que esta vez el proyecto pase definitivamente de los papeles y los compromisos a una restauración visible y sostenida del histórico Ñandejára Guasu.

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