“Presidente Peña, no le falte a la historia de Piribebuy”, reclama intendente por abandono del templo

Durante el recorrido histórico realizado el sábado por los 157 años de la Batalla de Piribebuy, el intendente Blas Gini (PLRA) aprovechó una pausa frente al templo Dulce Nombre de Jesús, conocido como Ñandejára Guasu, para hacer un reclamo al presidente de la República, Santiago Peña, y a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. La iglesia histórica permanece deteriorada y, según el jefe comunal, hace más de 11 meses que se encuentra abandonada, pese a los compromisos asumidos para su restauración.

La recreación de la Batalla de Piribebuy no solo permitió recordar uno de los episodios más dolorosos de la historia nacional. Frente al histórico templo Dulce Nombre de Jesús, Gini pidió que se concrete la restauración de uno de los principales símbolos históricos de la Ciudad Heroica.

“Presidente Santiago Peña, no le falte a la historia de Piribebuy”, manifestó el intendente, al recordar que las autoridades nacionales habían anunciado su compromiso de intervenir y restaurar el templo.

Gini pidió además que el reclamo llegue hasta Asunción y cuestionó que el histórico santuario continúe en estas condiciones. “Hace más de 11 meses que está abandonado nuestro santuario”, señaló, insistiendo en la necesidad de que las autoridades nacionales actúen.

“Pedimos encarecidamente, no le falte a la historia de Piribebuy”, expresó el jefe comunal, quien aclaró que su reclamo no responde solamente a una postura de la Municipalidad, sino al sentimiento de los habitantes de la ciudad.

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Templo histórico en deterioro

El reclamo cobra especial fuerza en una fecha en la que las autoridades organizan actos y representaciones para mantener viva la memoria de la Batalla de Piribebuy.

Mientras cientos de jóvenes recreaban el sacrificio de quienes defendieron la ciudad durante la Guerra contra la Triple Alianza (1864-1870), a pocos metros permanecía el templo histórico, visiblemente deteriorado y a la espera de una restauración que fue anunciada pero que no termina de concretarse.

El templo Dulce Nombre de Jesús, conocido por los pobladores como Ñandejára Guasu, constituye parte fundamental del patrimonio histórico y cultural de Piribebuy. Sin embargo, su estado vuelve a poner en evidencia la contradicción entre el discurso oficial de preservar la memoria histórica y la realidad de los sitios que forman parte de ella.

El intendente recordó así al Gobierno que la historia no se conserva únicamente con actos, discursos o recreaciones, sino también protegiendo los espacios que sobrevivieron al paso del tiempo y que forman parte de la identidad de la comunidad.

A 157 años de la Batalla de Piribebuy, el pedido vuelve a quedar planteado: que las promesas de restauración no queden en anuncios y que el histórico Ñandejára Guasu reciba finalmente la intervención que necesita.

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