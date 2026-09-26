Carrera de Triciclos: Domingo dedicado a los más pequeños en Encarnación

Los más pequeños del hogar tendrán nuevamente una actividad para ser los protagonistas en la ciudad de Encarnación. La 13ª edición de la tradicional Carrera de Triciclos se celebrará este domingo 27 de setiembre. La jornada ofrece una alegría a las familias donde los más chicos son los protagonistas.

La competencia se desarrollará en el estacionamiento de la Playa San José, sobre la avenida Costanera República del Paraguay, en la capital departamental. Las categorías habilitadas serán para 2, 3 y 4 años.

Los niños podrán participar con pata pata, triciclos tipo Hot Wheels y bicicletas con rueditas hasta aro 16”. Todos los niños recibirán una medalla y los tres primeros lugares recibirán un trofeo.

La anotación tiene como requisito entregar 1 juguete nuevo o usado en buen estado, que será donado a los niños del Comedor Carita Feliz del barrio Itá Paso.

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Actividad tradicional

El organizador de la actividad, el concejal Eduardo Florentín (ANR-Añetete), suele relatar que la idea surgió a partir de un relato recurrente de su padre, que contaba sobre una carrera de triciclos tradicional realizada en la antigua Villa Baja de la ciudad.

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Los niños competían en carreras por una tradicional cuadra, en un encuentro entre familias y vecinos de la Villa Baja de la ciudad. El sector donde se desarrollaba actualmente está bajo las aguas del río Paraná, motivo por el que este evento se realiza en la Costanera.

Cada año, son los padres o tutores los más fanáticos de sus competidores. Llantos de frustración y bellas sonrisas de felicidad inundan la Costanera en cada edición. Los adultos responsables son los más regañados por intentar empujar a los pequeños con el objetivo de que obtengan ventaja en cada carrera.