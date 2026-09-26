Importante movimiento vehicular se registra en la Ruta PY02

El inspector Héctor Quintana del destacamento del desvio de San Bernardino informó que, a las 17:20, en el peaje de Ypacaraí seis perceptoras de cobro se encontraban habilitadas en dirección Capital–Interior y otras dos en sentido Interior–Capital, de manera a agilizar el paso de los vehículos que circulan por este tramo de la ruta.

El mayor flujo se concentra en dirección al interior del país, con una circulación constante de vehículos que salen de la zona de Asunción y el área metropolitana hacia distintos puntos del interior.

La situación fue reportada a la altura del km 41+700 de la Ruta PY02, en jurisdicción de la Jefatura de Destacamento N.º 3, Desvío a San Bernardino.

Hasta el momento del reporte, el tránsito se desarrolla con normalidad en el sector y no se informaron inconvenientes. Las condiciones climáticas también se presentan favorables, con tiempo bueno.

Lea más: Reciclarte 2026, EN VIVO: horarios, artistas y el minuto a minuto de hoy sábado

Peajes en ambos sentidos

El puesto de peaje de Ypacaraí mantiene habilitados los puntos de cobro en ambos sentidos, aunque con una mayor cantidad de perceptoras disponibles para los vehículos que se desplazan desde la Capital hacia el interior.