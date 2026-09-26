Inauguran la biblioteca comunitaria “Bañado Sur Lee” con más de 5.000 libros donados

La iniciativa de la Biblioteca Comunitaria “Bañado Sur Lee” se gestó a partir del trabajo de la Academia de Dibujo y Pintura “Rome Art”, donde asisten unos 30 niños y niñas cada sábado, de 09:00 a 11:00.

El encargado del proyecto, Roger Romero, explicó cómo surgió la idea de crear este rincón de lectura en el barrio:

“Vimos la necesidad de que los niños tengan un espacio de lectura, de investigación, un espacio donde podamos encontrarnos desde el punto de vista del conocimiento. Ellos siempre venían a pedirnos lápiz, papel, borrador, sacapuntas, regla; entonces dijimos ‘tenemos que hacer algo’. Con mi señora iniciamos este proyecto ya hace 5 años y hace 3 años que estamos con la biblioteca comunitaria Bañado Sur Lee”.

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Más de 5.000 obras y la respuesta de la ciudadanía

El acervo bibliográfico cuenta con aproximadamente 5.000 volúmenes aportados por vecinos y organizaciones de diversos barrios asuncenos, como Chacarita, Saxonia, Tacumbú, Barrio Obrero y Sajonia. La colección abarca desde literatura clásica universal hasta textos de historia paraguaya, filosofía y enciclopedias.

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Sobre el valor del catálogo disponible para la comunidad, Romero destacó:

“Hay joyas. Tenemos toda la colección de Vargas Llosa, tenemos Gabriel García Márquez, tenemos Milan Kundera con ‘La insoportable levedad del ser’, tenemos libros de filosofía, Don Quijote de la Mancha, Augusto Roa Bastos con ‘Yo el Supremo’, El Principito, Juan Salvador Gaviota de Richard Bach y varios textos de cuentos, historia del Paraguay, historia universal, enciclopedias y leyes”.

Inclusión para todos los sectores

El proyecto está concebido de manera abierta para toda la ciudadanía, comisiones vecinales y estudiantes.

Romero recordó la llegada de un vendedor ambulante proveniente de Capiatá que se acercó interesado en los libros.

“Vino un vendedor de ka’i ladrillo, ese dulce de maní, y me dijo: ‘¿Ko’ápe peteĩ biblioteca ra’e hína? Che chegusta la lectura avei’. Un vendedor sudando viene de Capiatá y me dice ‘yo también quiero leer, a mí me gusta. Por eso vengo a Asunción porque aquí hay conocimiento’. Che mhopirĩmba. A mí me emocionó eso, porque ese es el objetivo: llegar a esa gente que no tiene un libro en la mano”, contó emocionad.

Debido a la gran cantidad de ejemplares recibidos en el espacio actual de 4x4 metros, la biblioteca priorizará la recepción de colecciones literarias específicas y solicita el apoyo de voluntarios para ampliar sus días de atención.

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Inicialmente, el centro abrirá los fines de semana (sábados y domingos). Los alumnos de la academia podrán llevar libros en calidad de préstamo, mientras que el público en general podrá acceder a la sala de lectura en el sitio.