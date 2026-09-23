Turismo de aventura y naturaleza en San Bernardino y Caacupé

El turismo interno y la naturaleza ganan espacio en San Bernardino y Caacupé con propuestas que permiten combinar recreación, actividad física y contacto directo con el entorno natural. La oferta incluye recorridos entre árboles, tirolesas, senderismo, cabalgatas, camping y actividades acuáticas, además de espacios destinados al descanso y la convivencia familiar.

Estas actividades atraen tanto a personas que buscan experiencias cargadas de adrenalina como a quienes prefieren disfrutar de paisajes, aire libre y tranquilidad.

Los circuitos están pensados para personas de diferentes edades y niveles de experiencia, convirtiendo a ambas ciudades en opciones para realizar escapadas de fin de semana y descubrir atractivos naturales de la región.

La combinación de naturaleza, aventura y entretenimiento permite ampliar las opciones turísticas de San Bernardino y Caacupé, especialmente durante los días de buen clima, cuando familias, grupos de amigos y turistas aprovechan para realizar encuentros al aire libre.

Aventura entre árboles en San Bernardino

En San Bernardino, el movimiento turístico se concentra en la zona de la Playa Rotonda, donde Aventura Xtrema se presenta como una alternativa para quienes buscan una experiencia diferente y cargada de adrenalina.

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El establecimiento ofrece circuitos de arborismo y tirolesas diseñados para diferentes edades y niveles de experiencia. Las actividades se desarrollan con acompañamiento de guías especializados y equipamiento de seguridad, buscando que los visitantes puedan disfrutar de los recorridos con las medidas correspondientes.

El costo es de G. 90.000 por persona y está disponible todos los días, de 9:00 a 19:00. Las reservas y consultas se realizan al 0961 639422.

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El Escondido, entre naturaleza y aventura

En Caacupé, otra de las propuestas es El Escondido, un complejo turístico de 32 hectáreas rodeado de naturaleza y ubicado a dos kilómetros de la ruta principal, en el kilómetro 55 de la ruta PY02.

El lugar ofrece distintas actividades para pasar el día, entre ellas senderismo, cabalgatas, camping y canotaje en lagos artificiales. También dispone de piscinas y canchas deportivas para quienes buscan combinar descanso y recreación.

Para quienes prefieren propuestas de mayor aventura, el complejo cuenta con tirolesa, rápel, puente tibetano y paintball. Uno de sus principales atractivos es una tirolesa de 603 metros de recorrido, además de otros circuitos con diferentes niveles de dificultad para niños, jóvenes y adultos.

El sitio también ofrece habitaciones climatizadas para parejas y grupos, mientras que los sectores de camping cuentan con sanitarios, parrillas, mesas y sillas rústicas. Las reservas se realizan al 0986 868476.

Una jornada de descanso en Quinta Don Aresio

Otra alternativa de turismo en Caacupé es la Quinta Don Aresio, ubicada en el kilómetro 56, camino a Tobatí, sobre la ruta PY02. El establecimiento abre todos los días, de 9:00 a 20:00, y ofrece un ambiente rodeado de naturaleza para quienes buscan alejarse por unas horas de la rutina.

El espacio recibe a familias, parejas y grupos de amigos deseosos de disfrutar de almuerzos al aire libre, caminatas y momentos de descanso en un entorno tranquilo y con abundante vegetación.

El acceso tiene un costo de G. 50.000 para adultos y G. 30.000 para niños de 4 a 10 años, e incluye el uso de las instalaciones. Para consultas y reservas está habilitado el 0983 276441.

Con estas propuestas, San Bernardino y Caacupé, Cordillera amplía su oferta de turismo de naturaleza y aventura, con opciones que van desde actividades cargadas de adrenalina hasta jornadas tranquilas para compartir y disfrutar del paisaje.

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