Domingo de asado, danza, música y alegría en Santa Rosa del Aguaray

Desde el mediodía, los participantes disfrutaron de un abundante almuerzo en familia, acompañado de costilla asada y diferentes propuestas gastronómicas. Desde la organización destacaron la multitudinaria concurrencia y agradecieron a las familias que se sumaron a la celebración.
La música también tuvo un papel central. Javier Díaz y su grupo Paseo Musical, como crédito artístico local, ofrecieron un show que animó a los presentes y puso a bailar al público.
Sobre el escenario, el elenco artístico Choperú desplegó sus coreografías y danzas, ofreciendo un espectáculo que fue acompañado con entusiasmo por los asistentes.
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El momento central estuvo a cargo del Grupo Oasis, que presentó su variado repertorio y logró una gran conexión con el público, que acompañó las canciones cantando y bailando durante el espectáculo.
La cuarta edición del Costelão se convirtió así en un domingo de encuentro familiar, abundante asado, música, danza y confraternidad, consolidando esta propuesta como una de las actividades gastronómicas y culturales de Santa Rosa del Aguaray.
El evento fue organizado por el Club de Leones de Santa Rosa del Aguaray, con una finalidad solidaria, ya que lo recaudado será destinado a acciones en beneficio de la comunidad.