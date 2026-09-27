Nacionales
27 de septiembre de 2026 a la - 16:26

Domingo de asado, danza, música y alegría en Santa Rosa del Aguaray

El momento central estuvo a cargo del Grupo Oasis, que presentó su variado repertorio y logró una gran conexión con el público
El momento central estuvo a cargo del Grupo Oasis.Omar Acosta

Unos mil kilos de costilla fueron preparados para la cuarta edición de la Fiesta del Costelão, que reunió este domingo a numerosas familias en Santa Rosa del Aguaray, en una jornada marcada por la gastronomía, la música, la danza y un ambiente de mucha alegría.

Por Omar Acosta
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Desde el mediodía, los participantes disfrutaron de un abundante almuerzo en familia, acompañado de costilla asada y diferentes propuestas gastronómicas. Desde la organización destacaron la multitudinaria concurrencia y agradecieron a las familias que se sumaron a la celebración.

La música también tuvo un papel central. Javier Díaz y su grupo Paseo Musical, como crédito artístico local, ofrecieron un show que animó a los presentes y puso a bailar al público.

La música también tuvo un papel central. Javier Díaz y su grupo Paseo Musical,
Javier Díaz y su grupo Paseo Musical.

Sobre el escenario, el elenco artístico Choperú desplegó sus coreografías y danzas, ofreciendo un espectáculo que fue acompañado con entusiasmo por los asistentes.

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Sobre el escenario, el elenco artístico Choperú desplegó sus coreografías y danzas, ofreciendo un espectáculo
El elenco artístico Choperú.

El momento central estuvo a cargo del Grupo Oasis, que presentó su variado repertorio y logró una gran conexión con el público, que acompañó las canciones cantando y bailando durante el espectáculo.

La cuarta edición del Costelão se convirtió así en un domingo de encuentro familiar, abundante asado, música, danza y confraternidad, consolidando esta propuesta como una de las actividades gastronómicas y culturales de Santa Rosa del Aguaray.

La cuarta edición del Costelão se convirtió así en un domingo de encuentro familiar, abundante asado, música, danza y confraternidad

El evento fue organizado por el Club de Leones de Santa Rosa del Aguaray, con una finalidad solidaria, ya que lo recaudado será destinado a acciones en beneficio de la comunidad.

Desde el mediodía, los participantes disfrutaron de un abundante almuerzo en familia, acompañado de costilla asada