Nacionales
27 de septiembre de 2026 a la - 15:34

Fiesta Nacional de las Colectividades cierra su 14ª edición este domingo

Hombre con sombrero y overoles conduce un trenecito mientras un niño sonríe. Fondo con personas disfrazadas en ambiente festivo.
Sergio González

La Fiesta Nacional de las Colectividades se realizó este fin de semana en el Parque de las Naciones en Hohenau, con representación de los países desde donde llegaron los fundadores de las Colonias Unidas.

Por Sergio González
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Este fin de semana se desarrolló una gran fiesta cultural en honor a las colectividades de las Colonias Unidas en Itapúa. La Fiesta Nacional de las Colectividades se realizó en el Parque de las Naciones del distrito de Hohenau.

Esta edición destacó por un gran despliegue de los organizadores en los puestos de cada uno de los países representativos. La gastronomía fue el atractivo principal de la feria.

Niñas en trajes ucranianos desfilan con una bandera, sonriendo entre un grupo de adultos con atuendos tradicionales rojos y blancos.
La 14.ª edición de la Fiesta Nacional de las Colectividades se celebró en el Parque de las Naciones de Hohenau.

El sábado, un colorido desfile inundó las calles con los elementos de las nueve colectividades que participaron, además del país anfitrión.

Todas las jornadas contaron con un espectáculo cultural en el escenario central. Bailes tradicionales de cada país fueron una puerta para conocer las culturas extranjeras.

Mujeres sonrientes en trajes tradicionales alineadas en el evento, con cintas de países y decoraciones festivas de fondo.

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Cultura y tradición

Los países que tuvieron representación en el Parque de las Naciones fueron Argentina, Alemania, Brasil, Bélgica, Italia, Japón, Polonia, Suiza y Ucrania. Además, este año la colectividad rusa participó como invitada.

Cuatro personas sonrientes en trajes alemanes; mujer con vestido rosa, hombre con tirantes y jarra, mujer en blusa clara y falda oscura, hombre en camiseta de cuadros.

Un stand especial representó a Paraguay con elementos de la cultura y la tradicional gastronomía.

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Colectividades en Itapúa

Colonias Unidas fue uno de los primeros poblados en ser colonizados por comunidades provenientes de países europeos.

Una mujer interactúa con un niño mientras el presentador habla al público en un evento festivo con luces y decoraciones coloridas.

El primer grupo de inmigrantes alemanes desembarcó en Hohenau en el año 1900. Se asentaron en la región en el marco de la política de repoblación del país luego de quedar diezmado tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).