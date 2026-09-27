Fiesta Nacional de las Colectividades cierra su 14ª edición este domingo

Este fin de semana se desarrolló una gran fiesta cultural en honor a las colectividades de las Colonias Unidas en Itapúa. La Fiesta Nacional de las Colectividades se realizó en el Parque de las Naciones del distrito de Hohenau.

Esta edición destacó por un gran despliegue de los organizadores en los puestos de cada uno de los países representativos. La gastronomía fue el atractivo principal de la feria.

El sábado, un colorido desfile inundó las calles con los elementos de las nueve colectividades que participaron, además del país anfitrión.

Todas las jornadas contaron con un espectáculo cultural en el escenario central. Bailes tradicionales de cada país fueron una puerta para conocer las culturas extranjeras.

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Cultura y tradición

Los países que tuvieron representación en el Parque de las Naciones fueron Argentina, Alemania, Brasil, Bélgica, Italia, Japón, Polonia, Suiza y Ucrania. Además, este año la colectividad rusa participó como invitada.

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Un stand especial representó a Paraguay con elementos de la cultura y la tradicional gastronomía.

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Colectividades en Itapúa

Colonias Unidas fue uno de los primeros poblados en ser colonizados por comunidades provenientes de países europeos.

El primer grupo de inmigrantes alemanes desembarcó en Hohenau en el año 1900. Se asentaron en la región en el marco de la política de repoblación del país luego de quedar diezmado tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).