Ruta de los Inmigrantes: el avance de la obra y la incógnita sobre los 32 km que aún faltan adjudicar

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que la pavimentación de la primera parte de la denominada “Ruta de los Inmigrantes” ya alcanzó un avance general del 68,79% en el departamento de Itapúa.

Las tareas en ejecución abarcan el trayecto desde la ruta PY06 hasta Puerto Paredónn de Hohenau, y las mismas, según la cartera de obras, están transformando la infraestructura vial del sur del país para potenciar el desarrollo agroindustrial y el bienestar social de los habitantes locales.

De acuerdo con los datos del proyecto, con esta obra se fortalecerá de manera directa la logística regional, al facilitar el traslado anual de más de 350.000 toneladas de granos. Además, la arteria representa un respaldo fundamental para los sectores agrícola, lechero e industrial de la zona, optimizando la circulación de la producción hacia los centros de comercialización de mayor demanda.

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Trabajos y frentes de obra en ejecución

Según contó el MOPC, algunos de los diferentes frentes de obra que se ejecutan incluyen tareas clave como por ejemplo el bacheo profundo, conformación de la base granular e instalación de la carpeta asfáltica, procedimientos que aseguran la durabilidad estructural necesaria para soportar de forma continua el tránsito pesado regional.

Igualmente, las operaciones técnicas se complementan con la colocación del riego de imprimación y del riego de liga, pasos esenciales para garantizar la correcta adherencia del pavimento. Paralelamente, se construyen guarda ruedas y obras pluviales que resguardan la seguridad vial y protegen los bordes .

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La obra contempla un trazado de 11,7 kilómetros de extensión y es llevada adelante por la empresa constructora Benito Roggio e Hijos S.A, por G. 49.501 millones. Fue adjudicada en setiembre del 2024.

Los trabajos incluyen el paquete estructural, regularización asfáltica, construcción de concreto asfáltico en la calzada y diversas obras complementarias.

Esta intervención de infraestructura busca consolidar una vía pavimentada de alta resistencia que conecte de forma directa con la red vial principal del departamento.

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Ruta de los Inmigrantes: ¿Y el segundo tramo?

Paralelamente, el MOPC había prometido el segundo tramo de esta carretera, que abarca un tramo de 32 km desde el centro de la ciudad Hohenau hasta Hohenau 5, que aún debe licitarse y adjudicar el contrato correspondiente. Pero de este tramo ya nada informó la institución.

De acuerdo con lo anunciado por la cartera, con el nuevo asfaltado no solo mejorará la conectividad y la movilidad en la región, sino que también potenciará el desarrollo económico, turístico y agroindustrial de Hohenau, que cuenta con atractivos paisajes, siendo una zona agroindustrial en crecimiento, que la posicionan como un importante centro de actividad.