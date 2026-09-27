Nacionales
27 de septiembre de 2026 a la - 20:37

Reportan tránsito lento pero fluido sobre la Ruta PY02

Tránsito lento, pero con circulación constante, se registra sobre la Ruta PY02.
Tránsito lento, pero con circulación constante, se registra sobre la Ruta PY02.Faustina Agüero

El inspector Roland Cardozo, jefe del destacamento ubicado en el desvío a San Bernardino, reportó que a estas horas se registra un tránsito lento, pero fluido, sobre la Ruta PY02, con circulación constante de vehículos en ambos sentidos.

Por Faustina Agüero
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Cardozo señaló que, pese al movimiento vehicular propio del fin de semana, no se registran mayores inconvenientes y la circulación se mantiene bajo control. Los agentes realizan un monitoreo permanente para detectar cualquier eventual congestionamiento y asistir a los automovilistas.

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En cuanto al peaje de Ypacaraí, el inspector indicó que se encuentran habilitadas cinco casetas de cobro con dirección a Asunción y tres casetas para los vehículos que se dirigen hacia el interior del país, con el objetivo de agilizar el paso y reducir los tiempos de espera.

El movimiento vehicular es constante en este tramo de la Ruta PY02, principalmente por el desplazamiento de automovilistas que retornan hacia Asunción y de quienes se dirigen a distintos puntos del interior.

Circular con precaución

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Desde el destacamento del desvío a San Bernardino recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente ante el aumento del flujo vehicular durante el fin de semana.

También se registra un importante movimiento vehicular sobre la avenida Guillermo Naumann, en San Bernardino.
También se registra un importante movimiento vehicular sobre la avenida Guillermo Naumann, en San Bernardino.