Reportan tránsito lento pero fluido sobre la Ruta PY02

Cardozo señaló que, pese al movimiento vehicular propio del fin de semana, no se registran mayores inconvenientes y la circulación se mantiene bajo control. Los agentes realizan un monitoreo permanente para detectar cualquier eventual congestionamiento y asistir a los automovilistas.

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En cuanto al peaje de Ypacaraí, el inspector indicó que se encuentran habilitadas cinco casetas de cobro con dirección a Asunción y tres casetas para los vehículos que se dirigen hacia el interior del país, con el objetivo de agilizar el paso y reducir los tiempos de espera.

El movimiento vehicular es constante en este tramo de la Ruta PY02, principalmente por el desplazamiento de automovilistas que retornan hacia Asunción y de quienes se dirigen a distintos puntos del interior.

Circular con precaución

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Desde el destacamento del desvío a San Bernardino recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos, especialmente ante el aumento del flujo vehicular durante el fin de semana.