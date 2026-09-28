Celebración cultural sobre las tradiciones de las Colectividades en Colonias Unidas

La Fiesta Nacional de las Colectividades se convirtió con los años en un atractivo de relevancia en las Colonias Unidas. Cada edición atrae a cerca de 20.000 personas durante tres jornadas en las que se celebra la tradición y cultura de los países desde donde llegaron los fundadores de la región.

Este año, desde el viernes y hasta ayer, se desarrolló la décimo cuarta edición, con la participación de nueve Colectividades, además del país anfitrión. La colectividad rusa tuvo un espacio para participar como invitada en el evento.

El Parque de las Naciones, ubicado en Hohenau, cuenta con una infraestructura destinada para cada uno de ellos. En cada local destaca la gastronomía de cada colectividad, pero también hay elementos representativos de cada país.

Los principales stands representaban a los países de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Italia, Japón, Polonia, Suiza, Ucrania y Paraguay.

La fiesta convocó a cientos de turistas que llegaron desde de países de la región, quienes buscan compartir sus raíces, tradición y cultura.

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Desarrollo de la región

Las Colonias Unidas están compuestas por los distritos de Bella Vista, Obligado y Hohenau, ubicados en el centro del departamento de Itapúa. Tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), Paraguay adoptó una política de puertas abiertas a la inmigración mediante la Constitución de 1870 para repoblar el país y reactivar la economía tras la devastación demográfica.

El 7 de junio de 1881 se promulgó la primera Ley de Inmigración y Colonización en Paraguay, durante el gobierno de Bernardino Caballero. La misma facultó al Poder Ejecutivo para fundar colonias agrícolas y creó el Departamento General de Inmigración.

Hohenau fue fundada el 14 de marzo de 1900 por inmigrantes de origen germano provenientes del sur de Brasil. Los impulsores de la nueva colonia fueron Guillermo Closs, Carlos María Reverchon, Ambrosio Schöller y Esteban Schöller.

Estos pioneros gestionaron la concesión de tierras otorgada por el gobierno paraguayo y organizaron el asentamiento agrícola inicial en el departamento de Itapúa. Fue la primera de las colonias asentadas en la región, por lo que Hohenau es considerada la madre de las Colonias Unidas.

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Distrito de Hohenau

Fue elevada a la categoría de distrito en 1944, desprendiéndose de la entonces localidad de Jesús y Trinidad. Su población está compuesta por 12.809 habitantes, con una mediana de edad de 30 años, según datos del Censo de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), y la ciudad tiene una superficie de 220 kilómetros cuadrados.

El viaje desde la capital de Paraguay implica recorrer la región centro y sur del país, cubriendo una distancia de aproximadamente 419 kilómetros. Desde Asunción se debe tomar la Ruta PY02 en dirección al este. Al llegar a la altura de la ciudad de Coronel Oviedo, se desvía hacia el sur incorporándose a la Ruta PY08.

Este camino atraviesa ciudades como Villarrica y Caazapá. Posteriormente, se conecta con la ruta D047 Graneros del Sur, la cual avanza entre paisajes agrícolas y establecimientos productivos hasta desembocar directamente en la Ruta PY06, a la altura del acceso principal de Hohenau. Este recorrido en auto particular toma alrededor de 6 horas y 30 minutos. En su defecto, se puede tomar la Ruta PY01 hasta Encarnación y seguir por la Ruta PY06. Este trayecto es de 395 km y se realiza en 6,5 horas.

El viaje desde la capital departamental es sumamente corto y directo, ideal para traslados diarios, ya que la distancia es de apenas 38,5 kilómetros. Para realizar este trayecto, se debe salir de Encarnación en dirección al norte ingresando directamente a la Ruta PY06.