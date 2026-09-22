Nueva Alborada: Denuncian abandono de obras en colegio técnico agropecuario

Estudiantes del Colegio Nacional “Catalina Salinas de Cáceres” deben dar clases en los pasillos, la chacra o debajo de árboles mientras aguardan que se retomen las obras de construcción de la institución educativa, que iniciaron en octubre del año pasado. Entretanto, ocupan aulas de la Escuela Básica del mismo nombre, que está en el mismo predio.

La comunidad educativa expresó su reclamo ante la falta de avance de la obra, que consiste en la construcción de tres aulas, oficinas administrativas y baños para el nuevo colegio. El presidente de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), Armando López, sostuvo que es necesaria la culminación de la obra.

“Necesitamos que se terminen las aulas para que los estudiantes tengan dónde dar clases. El colegio más cercano de la comunidad está a más de 15 kilómetros, y lo ideal es que los niños tengan la oportunidad de terminar su bachillerato en la zona”, puntualizó.

El encargado de despacho del colegio, Claudio Benítez, explicó que la institución tiene el primero, segundo y tercer curso del Técnico Agropecuario. “Esperamos a ver si hay aulas desocupadas en la escuela; si no, nos acomodamos en el pasillo, debajo de un árbol o les llevo a hacer trabajo de campo en la chacra”, refirió.

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El colegio

El docente explicó que funcionan así hace cuatro años y esta sería la segunda promoción de la institución. Tiene un promedio de entre 60 y 70 estudiantes, explicó.

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El año pasado iniciaron las obras en octubre, pero vieron que había pocos obreros y se avanzaba lento. El contrato estipulaba que el plazo vencía en febrero, por lo que enviaron varias notas a la municipalidad para pedir explicaciones.

Luego de la renuncia del exintendente Óscar Martínez (ANR-HC), que se candidata al rekutu, el intendente interino que completa el periodo, Juan Alberto Haugg (Alianza), solicitó una inspección técnica a la obra para verificar la calidad de la construcción.

La verificación fue realizada el pasado 4 de agosto, lo que reveló irregularidades con relación a la diferencia entre los planos y la obra, además de evidentes fallas que deberán ser sometidas a pericia. La estructura debería ser de dos plantas, pero la arquitecta que realizó la verificación, Verónica López, sostiene que la construcción no estaría preparada para soportar una segunda planta.

Indicó además que desconocen por qué razón decidieron realizar una estructura de dos pisos, siendo que la institución cuenta con un amplio terreno utilizable. La obra fue adjudicada a Cristian Ramón Martínez, en mayo de 2025, por un monto de G. 914.840.727, de los cuales fueron desembolsados más de 400 millones.

Entre las irregularidades halladas indican que la empresa contratada es de Villarrica y no cuenta con seguro vigente. La obra no cumple con los requisitos del pliego de bases y condiciones. Los informes serán remitidos al Ministerio de Educación para solicitar una verificación y determinar qué se hará con la construcción.

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Comunidad rural

La institución educativa se halla en la compañía Puerto Trinidad, en el distrito de Nueva Alborada, en la ribera del río Paraná. Está conectada por caminos rurales y terraplenados con el centro del distrito de Trinidad, a unos 17 kilómetros aproximadamente.

Por la cercanía al río, muchos estudiantes tenían que cruzar al lado argentino para continuar su educación secundaria, por lo que solicitaron la habilitación del colegio para la comunidad. Hasta la actualidad, a pesar de operar con la habilitación del Ministerio de Educación y Ciencias, no han resuelto la falta de espacio físico para el colegio.

El docente de la institución manifestó que ni siquiera cuentan con mobiliario propio, por lo que dependen de la disponibilidad de sillas y mesas de la escuela. Los estudiantes secundarios tienen cuatro turnos dobles a la semana, detalló