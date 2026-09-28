El legado de Canuto González, el último veterano vivo de la Guerra del Chaco

Mañana se conmemora la histórica victoria de la Batalla de Boquerón durante la Guerra del Chaco (1932-1935), una de las que se considera como de las más decisivas en la contienda disputada contra Bolivia.

Según algunos historiadores, la Guerra del Chaco fue una de las más sangrientas e inclementes en la historia del siglo XX en América Latina, siendo que 30.000 soldados paraguayos y 50.000 bolivianos fallecieron en combate.

Pocos fueron los sobrevivientes que lograron regresar de las trincheras, quienes quedaron marcados a fuego en la memoria colectiva como los símbolos vivientes de una de las mayores gestas de heroísmo, entre ellos Canuto González, quien tras el fallecimiento de Juan Bautista Cantero Silva a los 109 años en Alto Paraná, con sus 110 años, se convirtiró en el último héroe de la Guerra del Chaco vivo.

Nacido en Félix Pérez Cardozo, departamento de Guairá, el 19 de enero de 1914, con tan solo 15 años integró el ejército paraguayo para defender el territorio nacional en uno de los terrenos más hostiles e implacables, marcado por la deshidratación extrema, el hambre y enfermedades devastadoras, como escenario de guerra durante los tres años que duró.

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Ciudadano ilustre de Luque

Canuto vive desde hace 12 años en su casa de Luque, ciudad que lo acogió e incluso lo hizo ciudadano ilustre.

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Doña Mari, una de las siete hijas de Canuto, cuenta como sobrevive sano y fuerte a dieta de la comida “que se comía en su época”, como el jopara, el vori vori y el puchero.

Esto hace que a pesar de sus 110 años de edad, el excombatiente mantenga un ánimo sereno, alegre y un estado de salud admirable, rodeado del cuidado constante de su familia, integrada por sus hijas, nietos e incluso bisnietos.

Su vida cotidiana se basa en una rutina matutina y el resguardo del intenso calor veraniego bajo acondicionadores de aire. “Él a las cuatro ya se levanta, se baña todo y después sique toma su teté y después su mate. Y después sique se acuesta otra vez, o si no continúa hasta las 12″, describe Mari.

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Los recuerdos de Canuto en el frente de batalla

Don Canuto fue reclutado cuando era apenas un adolescente de 15 años e integrado al Regimiento de Infantería N° 2 “Ytororó”, soportando tres duros años de contienda bélica.

Durante los enfrentamientos armados sufrió una herida de bala en la mano izquierda, secuela física que aún conserva como testimonio indeleble de los sacrificios superados en el frente de batalla.

A lo largo de los tres años de conflicto, debió enfrentar el hambre, la sed, las enfermedades y la falta de insumos médicos en condiciones extremas. Hoy Canuto representa el último testimonio vivo del coraje paraguayo en la guerra del Chaco.