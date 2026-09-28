Hallan granada de mortero en zona de obras del Comité Olímpico: “Podía detonar”, dice Digemabel

Ayer se encontró una granada de mortero en la zona de obras del Comité Olímpico Paraguayo, ubicado en la autopista Ñu Guasu, durante trabajos de excavación que se estaban realizando.

La misma mostraba signos de alta oxidación. Técnicos de la Digemabel acudieron hasta el lugar para retirar la granada de manera segura y llevarla hasta la base para posteriormente hacerla detonar.

El coronel Irám López, director de Rastreo de Armas y Explosivos de la Digemabel, explicó que se trata de una granada sin detonar que probablemente habría caído sobre lodo, por lo que el dispositivo detonador no se activó; sin embargo, afirmó que sigue activa, por lo que existe peligro de que explote.

“Sabemos que en el Paraguay hubo varias revoluciones, en una seguramente estos fueron disparados y como el terreno en ese sector es de lodo, al caer no tuvo ninguna resistencia en donde pueda topar y pueda detonar la granada. Tiene cargas activas, podía haber explosionado”, sostuvo en comunicación con A La Gran 730.

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Poder destructivo de la granada

Detalló que la granada tiene una onda expansiva de entre 40 y 50 metros, lo que la hace de alto poder de fuego, además de que también cuenta con esquirlas, que pueden alcanzar entre 100 y 120 metros, lo cual lo hace un artefacto peligroso.

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La misma es disparada con un mortero 81 mm, el cual tiene tres partes: la placa base, el cañón y el bipode, con un alcance eficaz de entre 100 y 5.700 metros, según explicó.

Sobre el año al que pertenecería, dijo que podría ser tanto de la revolución y guerra civil que se inició en 1947 y terminó en 1949, en la que una coalición de liberales, febreristas y comunistas enfrentó al dictador Higinio Morínigo y al Partido Colorado, como también del golpe de Estado contra el dictador Alfredo Stroessner en 1989.

Agregó que si bien los técnicos no encontraron más artefactos explosivos tras una revisión, no descartó que se puedan encontrar más granadas con el tiempo. Indicó que ante el hallazgo de este tipo de explosivos o armas de cualquier tipo, la ciudadanía puede comunicarse al 0982 06 31 31.