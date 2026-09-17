Paraguay compra municiones a EE.UU. por más de G. 8.000 millones

En una conferencia de prensa el miércoles, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, anunció la compra de municiones a Estados Unidos – a través del Departamento de Defensa del país norteamericano - por un valor de aproximadamente 8.200 millones de guaraníes (poco más de 1.100.000 dólares).

Las municiones adquiridas por el Gobierno paraguayo – por medio de la Dirección General de Material Bélico - serán utilizadas para dotar a las fuerzas de seguridad paraguayas de elementos para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, afirmó el ministro González.

El anuncio se produjo luego de que el ministro de Defensa y autoridades militares paraguayas mantuvieran ayer una reunión con enviados militares de Washington que representan al programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés), un sistema del Departamento de Defensa estadounidense para facilitar adquisiciones directas de material militar entre gobiernos.

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La reunión con los militares estadounidenses tuvo como fin la coordinación de futuras compras y el análisis de la posibilidad de activar una fábrica de municiones en Paraguay, dijo el ministro González, según cita la agencia EFE.

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Cooperación entre Paraguay y EE.UU. en seguridad

El Gobierno del presidente Santiago Peña ya se valió del programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero en 2025 para la adquisición de radares y equipos para la Fuerza Aérea Paraguaya, para fortalecer el control del espacio aéreo paraguayo ante el ingreso de aeronaves irregulares, posiblemente vinculadas al narcotráfico.

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En líneas similares, en diciembre del año pasado los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos firmaron un Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés), que sienta las bases jurídicas para una cooperación directa entre ambos países en materia de seguridad, incluyendo las condiciones para la estadía en Paraguay de personal militar estadounidense para entrenamiento y ejercicios militares conjuntos.

Ese acuerdo generó cierta polémica debido a que concede a militares estadounidenses enviados a Paraguay inmunidades similares a las que tiene el personal civil de las misiones diplomáticas.