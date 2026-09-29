Concepción: conmemoran los 94 años de creación de la Cuarta División de Infantería

Durante la ceremonia el comandante del Primer Cuerpo de Ejército, General de División Claudio Erick Panza Desvars, mencionó que la Cuarta División de Infantería tuvo su bautismo de fuego en la Batalla de Boquerón.

Destacó las actuaciones que tuvo durante la Guerra del Chaco (1932-1935), en las batallas de Alihuata, Zenteno, Pozo Favorito, Ballivian, Castillo, Yucra, Arce y Nanawa.

Por su parte, el actual comandante de la Cuarta División de Infantería, General de Brigada Leoncio Samudio Aquino, expresó: “este hermoso encuentro, esta hermosa reunión obedece a aquel gran y memorable evento de hace 94 años. Momento en que nuestros ilustres antepasados fueron iluminados por el sagrado altísimo”, mencionó.

Agregó que “era una situación difícil, incierta y preocupante por lo que estaba atravesando nuestra siempre genuina heredad nacional y para defenderla con altura y firmeza se necesitaba de una persona aguerrida con coraje e inteligencia”, añadió.

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“Así apareció el hombre cierto, con estudio superior en la escuela superior de guerra de Francia, el ypacaraiense, Teniente Coronel Nicolás Delgado Ruiz Díaz, que tuvo a su cargo la creación de la Cuarta División de Infantería, en Puerto Casado el 21 de setiembre de 1932”, recordó.

Distinciones y desfile

Durante el acto se realizó el reconocimiento a oficiales, suboficiales y funcionarios públicos. Al finalizar se realizó el desfile de las tropas de presentación, amenizada por la banda de músicos de la Cuarta División de Infantería.