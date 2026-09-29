Confianza de marca global en una empresa paraguaya sella un hito en el real estate

El sector de la construcción en Paraguay experimenta una transformación estructural profunda, transitando desde la simple expansión en altura hacia una sofisticación comercial sin precedentes.

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Esta evolución permite competir de manera directa por capitales internacionales, elevando los estándares operativos y atrayendo a jugadores globales que validan la solidez económica y la capacidad de ejecución local

La reciente presentación en Miami de este desarrollo icónico erigido en Asunción posiciona a la capital paraguaya en el radar de la arquitectura de élite internacional. La elección de la ciudad estadounidense como escenario del lanzamiento responde a que allí opera la sede regional de Pininfarina para Latinoamérica, la reconocida firma italiana de diseño de fama mundial.

Para su esperado desembarque en Paraguay, este gigante global del diseño eligió asociarse con Petra, una sólida desarrolladora paraguaya que aporta su profundo conocimiento del mercado local para materializar el proyecto.

Este fenómeno se enmarca en una tendencia global de auge para las branded residences, segmento que proyecta un crecimiento sostenido hacia finales de 2025 según reportes internacionales especializados.

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El respaldo macroeconómico del país opera como un catalizador decisivo para este posicionamiento estratégico.

La estabilidad monetaria, el perfil tributario competitivo y la ratificación de la calificación soberana en grado de inversión por parte de calificadoras internacionales otorgan el marco de seguridad jurídica indispensable para grandes inversiones.

A estos factores se suma la implementación de herramientas institucionales específicas orientadas a canalizar la inversión extranjera directa de manera estructurada.

Las normativas recientes facilitan la llegada de capitales que buscan diversificación y rentabilidad en plazas emergentes con perspectivas estables de crecimiento a mediano y largo plazo.

Los desarrolladores nacionales incorporan actualmente capas complejas que abarcan diseño arquitectónico avanzado, administración profesional, servicios de hotelería y una gestión integral de activos inmobiliarios.

El proyecto Royale by Pininfarina se erige sobre este nuevo paradigma en el tradicional Barrio Mariscal de Asunción. La iniciativa contempla una torre de treinta y dos niveles con residencias exclusivas, incorporando amenidades orientadas al bienestar y a una experiencia residencial integral que redefine el paisaje urbano capitalino.

“Lo que buscamos, lo que siempre miramos y estudiamos muy bien es quién está detrás de cada proyecto. El poder estar en un proyecto de branded residence como inversores nos da una confianza debido a los estándares de calidad y retorno de inversión mucho más elevada. Poder ir de la mano con Petra para nosotros es garantía de retorno”, expresó Alberto Colias Llamas, socio inversor, CEO y fundador de Miaris Internacional Holding, Fundador Agora.

Un aspecto central de la propuesta radica en la integración de la identidad cultural paraguaya con el diseño de vanguardia internacional. La conceptualización arquitectónica toma como punto de partida elementos tradicionales como el ñandutí y soluciones adaptadas al clima local, logrando un producto con sello propio y validación global.

Este salto cualitativo genera un efecto derrame positivo sobre toda la cadena de valor económica asociada al sector. La construcción exige mayores estándares de calidad en ingeniería, proveedores especializados, tecnología de punta, servicios de mantenimiento sofisticados y un incremento sostenido en la demanda de empleo calificado.

Los desafíos urbanísticos y de infraestructura deben acompañar inevitablemente este proceso de expansión acelerada hacia las ligas mayores. La movilidad, la regulación municipal y la provisión eficiente de servicios públicos constituyen variables críticas que las autoridades y el sector privado deberán gestionar coordinadamente para sostener la competitividad.

La consolidación de esta nueva etapa dependerá de la capacidad institucional del mercado para replicar estos estándares en futuros desarrollos inmobiliarios.

Si Paraguay mantiene reglas claras y transparencia, el real estate se afianzará definitivamente como una plataforma clave para la atracción de capitales extranjeros y el desarrollo urbano sostenible.