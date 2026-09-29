Manifestación frente al Hospital de Trauma: las tres exigencias de los funcionarios

Gremios de enfermeros y funcionarios administrativos de los hospitales de la red de atención dependiente del Ministerio de Salud Pública realizaron varias manifestaciones en simultáneo hoy.

Estos exigen un reajuste salarial ante la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios e inspirados en el histórico reajuste salarial que lograron los médicos tras una semana de huelga, renuncias masivas de especialistas, la destitución de María Teresa Barán del Ministerio de Salud y el anuncio de una nueva huelga que se desactivó tras llegar a un acuerdo con el gobierno.

Uno de los sectores que hoy salió a las calles a manifestarse es el de enfermeros y funcionarios administrativos del Hospital de Trauma, quienes piden tres puntos específicos, según explicó Mirna López, del sindicato que aglutina a los funcionarios del centro asistencial.

“Tres puntos. El primer punto es nivelación salarial por antigüedad para 762 compañeros, excluyendo médicos que ya obtuvieron su beneficio con el gremio médico. El segundo es el de la desprecarización para 42 compañeros que están en el rubro de auxiliares servicio. Tercer punto, retiro incentivado para diez compañeros contratados de 65 años para arriba”, detalló.

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Costo de nivelación salarial será de US$ 3,5 millones

Precisó que la nivelación salarial que exigen tendrá un costo aproximado de US$ 3,5 millones, lo cual calificó que “no es nada prácticamente”, siendo los plazos que piden desde enero a diciembre, o incluso bajaría a la mitad si les otorgan desde julio.

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Agregó que la nivelación se daría por escalafón establecido por antigüedad de 0 a 5 años, lo que se estaría integrando al Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) 2027, en el cual trabajan con los legisladores, aunque también dijo que piden se haga una ley para el Hospital de Trauma, ya que es el único de referencia del país; incluso recordó que Carolina Raquel Aguilar, una de las víctimas del ataque fatal en Eusebio Ayala, fue trasladada al centro asistencial.

“Van a estar habilitando varios centros en el interior, pero todos los pacientes vienen a parar de vuelta acá. La paciente de Eusebio Ayala ayer fue trasladada acá, ya que contamos con todos los equipos médicos especializados y con todos los profesionales en la urgencia por nuestra experiencia y por nuestros años de servicio estamos solicitando esa nivelación salarial”, insistió.

Además, por el tipo de casos que manejan en el hospital, aseguró que los funcionarios y el personal de blanco tiene mayor desgaste físico y emocional.