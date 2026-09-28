Crimen en Eusebio Ayala: sobreviviente fue trasladada al Hospital de Trauma

Carolina Aguilar (32) sobrevivió a un fatal ataque que se registró este feriado en la localidad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera. Primeramente, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Caacupé, donde ya llegó “con un cuadro bastante crítico”, según precisó el doctor Hugo Cañete, director del nosocomio.

Al respecto, citó que ante la inestabilidad hemodinámica que presentaba, requirió intubación y asistencia con goteo de vasopresores. En cuanto a las heridas, mencionó que la lesión principal corresponde a un traumatismo craneal grave con un orificio de entrada de un proyectil y sin orificio de salida aparente.

Asimismo, mediante un reporte médico se constataron fracturas en el macizo maxilar, diversas lesiones en el rostro y una aparente afectación en el nervio óptico.

Finalmente, el médico confirmó que la víctima del ataque fue trasladada y ya se encuentra internada en el Hospital de Trauma de Asunción para continuar con una atención especializada.

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Mortal ataque en Eusebio Ayala

Un horrendo suceso sacudió la tranquilidad del feriado en la ciudad de Eusebio Ayala, departamento de Cordillera, donde dos mujeres fueron atacadas tras participar de una jineteada. El caso es investigado por la Policía Nacional y la Fiscalía.

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Las víctimas fueron baleadas y arrojadas al cementerio municipal. Se trata de Rebeca Martínez Aricaye (28), la víctima fatal que contaba con antecedentes penales por infracción a la Ley 1340/88 de drogas, y Carolina Raquel Aguilar (32), quien lucha por su vida.

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