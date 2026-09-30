Bomberos Voluntarios del Paraguay recibirán nueve móviles de Corea en su 48° aniversario

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) se encuentra de aniversario y lo celebrará a lo grande.

Este jueves 1 de octubre, a partir de las 09:00, se llevará a cabo un acto oficial en la Costanera de Asunción para la recepción oficial de nueve vehículos especializados provenientes de la República de Corea, gracias a un acuerdo de cooperación internacional.

La donación, gestionada con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Metropolitana Especial Integrada de Gwangju-Jeonnam, representa un hito fundamental para el fortalecimiento operativo de la institución en su 48.° aniversario de servicio ininterrumpido a la ciudadanía.

El lote de nueve unidades está compuesto por equipamiento de alta gama para diversas emergencias:

Dos vehículos escalera de 46 metros , que estarán destinados a reforzar la capacidad de respuesta en altura en la ciudad de Asunción.

Dos autobombas , que serán asignadas a la ciudad de Capiatá.

Cuatro ambulancias , distribuidas de manera estratégica para fortalecer la atención prehospitalaria en Itauguá, Itacurubí de la Cordillera, Yaguarón y Hernandarias.

Un vehículo de mando, destinado a la coordinación general de operaciones.

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La entrega de los móviles marca el inicio de una serie de actividades oficiales programadas a lo largo de octubre para conmemorar los 48 años de vida institucional del CBVP: