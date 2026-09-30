Nacionales
30 de septiembre de 2026 a la - 09:10

Bomberos Voluntarios del Paraguay recibirán nueve móviles de Corea en su 48° aniversario

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) realizó un acto protocolar frente al Pateón de los Héroes en celebración de su 47° aniversario.
Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) durante un acto protocolar frente al Pateón de los Héroes.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) celebrará su 48.° aniversario con la recepción histórica de nueve vehículos especializados provenientes de Corea del Sur, que serán distribuidos a distintas localidades del país.

Por ABC Color
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) se encuentra de aniversario y lo celebrará a lo grande.

Este jueves 1 de octubre, a partir de las 09:00, se llevará a cabo un acto oficial en la Costanera de Asunción para la recepción oficial de nueve vehículos especializados provenientes de la República de Corea, gracias a un acuerdo de cooperación internacional.

La donación, gestionada con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Metropolitana Especial Integrada de Gwangju-Jeonnam, representa un hito fundamental para el fortalecimiento operativo de la institución en su 48.° aniversario de servicio ininterrumpido a la ciudadanía.

El lote de nueve unidades está compuesto por equipamiento de alta gama para diversas emergencias:

  • Dos vehículos escalera de 46 metros, que estarán destinados a reforzar la capacidad de respuesta en altura en la ciudad de Asunción.
  • Dos autobombas, que serán asignadas a la ciudad de Capiatá.
  • Cuatro ambulancias, distribuidas de manera estratégica para fortalecer la atención prehospitalaria en Itauguá, Itacurubí de la Cordillera, Yaguarón y Hernandarias.
  • Un vehículo de mando, destinado a la coordinación general de operaciones.

Lea más: Comienza la colecta anual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios

La entrega de los móviles marca el inicio de una serie de actividades oficiales programadas a lo largo de octubre para conmemorar los 48 años de vida institucional del CBVP:

  • 2 de octubre (20:00): Entrega de distinciones por años de servicio en el Memorial 1A.
  • 3 de octubre (10:00): Ofrenda floral en memoria de los Mártires del CBVP en el Panteón Nacional de los Héroes.
  • 10 de octubre (08:30): Tradicional desfile por el aniversario institucional sobre la histórica Calle Palma.
  • 10 de octubre (16:30): Solemne juramento de nuevos bomberos en el Comando del Ejército.