Bomberos Voluntarios del Paraguay recibirán nueve móviles de Corea en su 48° aniversario

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) se encuentra de aniversario y lo celebrará a lo grande.
Este jueves 1 de octubre, a partir de las 09:00, se llevará a cabo un acto oficial en la Costanera de Asunción para la recepción oficial de nueve vehículos especializados provenientes de la República de Corea, gracias a un acuerdo de cooperación internacional.
La donación, gestionada con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Metropolitana Especial Integrada de Gwangju-Jeonnam, representa un hito fundamental para el fortalecimiento operativo de la institución en su 48.° aniversario de servicio ininterrumpido a la ciudadanía.
El lote de nueve unidades está compuesto por equipamiento de alta gama para diversas emergencias:
- Dos vehículos escalera de 46 metros, que estarán destinados a reforzar la capacidad de respuesta en altura en la ciudad de Asunción.
- Dos autobombas, que serán asignadas a la ciudad de Capiatá.
- Cuatro ambulancias, distribuidas de manera estratégica para fortalecer la atención prehospitalaria en Itauguá, Itacurubí de la Cordillera, Yaguarón y Hernandarias.
- Un vehículo de mando, destinado a la coordinación general de operaciones.
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La entrega de los móviles marca el inicio de una serie de actividades oficiales programadas a lo largo de octubre para conmemorar los 48 años de vida institucional del CBVP:
- 2 de octubre (20:00): Entrega de distinciones por años de servicio en el Memorial 1A.
- 3 de octubre (10:00): Ofrenda floral en memoria de los Mártires del CBVP en el Panteón Nacional de los Héroes.
- 10 de octubre (08:30): Tradicional desfile por el aniversario institucional sobre la histórica Calle Palma.
- 10 de octubre (16:30): Solemne juramento de nuevos bomberos en el Comando del Ejército.