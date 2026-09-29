Nacionales
29 de septiembre de 2026 a la - 07:56

Comienza la colecta anual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios

Bombero joven en uniforme amarillo, sosteniendo un cartel con texto y número telefónico, frente a un camión de bomberos amarilllo.
Rodrigo Fernández, de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, muestra una de las alcancías con las que se recaudará en esta edición de la colecta anual.Osmar Henry

Desde hoy y hasta el 10 de octubre se llevará a cabo la colecta anual de fondos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Los bomberos estarán en las calles con sus alcancías y POS para recibir donaciones.

Por ABC Color
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay da inicio hoy a nivel nacional a su colecta anual de fondos bajo el lema ‘Juntos hacemos más’, con el objetivo de recaudar 3.000 millones de guaraníes.

Desde hoy y hasta el 10 de octubre, bomberos voluntarios estarán apostados en esquinas e intersecciones a lo largo y ancho del país con alcancías y dispositivos POS para donaciones electrónicas con tarjetas o por códigos QR.

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En conversación con ABC Color este martes, Rodrigo Fernández, de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, explicó que los fondos recaudados irán a “reforzar la capacidad de respuesta” de la institución ante las emergencias que se reportan de forma diaria.

¿En qué se invierte lo recaudado?

Garaje de la Primera Compañía Bomba Asunción con camiones amarillos y ambulancia, sin personas visibles.

Agregó que, dentro de la meta global de 3.000 millones de guaraníes, cada compañía tiene sus propias metas específicas de recaudación y sus propias necesidades y prioridades en las que invertirá lo recaudado.

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Estas necesidades van desde el mantenimiento o reparación de vehículos de rescate hasta mejoras estructurales en sus cuarteles, además de los costos operativos que cada servicio tiene.

Como ejemplo, Fernández señaló que el costo operativo de un servicio de rescate por accidente vehicular con traslado en ambulancia es, en promedio, de unos 1.500.000 guaraníes.