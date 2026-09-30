Central telefónica del Ministerio de Salud fuera de servicio: estas son las líneas habilitadas

Mediante un comunicado público que el Ministerio de Salud dio a conocer a través de sus vías institucionales y perfiles oficiales en las redes sociales, anunció que la central telefónica quedó fuera de servicio.

Explican que el mismo se da debido a inconvenientes técnicos en el sistema de fibra óptica.

“El equipo técnico de la institución y la empresa proveedora se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la brevedad”, aseguran en el comunicado.

Lea más: Manifestación frente al Hospital de Trauma: las tres exigencias de los funcionarios

Habilitan líneas alternativas

Señalan que durante el tiempo que dure la reparación de las líneas de la central telefónica, de manera temporal, habilitaron canales alternativos de atención.

Detallan que los mismos estarán disponibles únicamente para llamadas telefónicas, de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los números de contacto son:

0961 947 061

0961 154 992

“Se agradece la comprensión ante los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, concluyen en el documento.