Nacionales
30 de septiembre de 2026 a la - 10:14

Central telefónica del Ministerio de Salud fuera de servicio: estas son las líneas habilitadas

Fachada del Ministerio de Salud con una gran bandera de Paraguay ondeando en el exterior del edificio.
Fachada del MSP y BS. Foto de archivo. Imagen de referencia.SILVIO ROJAS FALCON

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social emitió un comunicado en el que avisa a las dependencias y a la ciudadanía en general de inconvenientes en la central telefónica de la institución, por lo que habilitó vías alternativas.

Por ABC Color
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Mediante un comunicado público que el Ministerio de Salud dio a conocer a través de sus vías institucionales y perfiles oficiales en las redes sociales, anunció que la central telefónica quedó fuera de servicio.

Explican que el mismo se da debido a inconvenientes técnicos en el sistema de fibra óptica.

“El equipo técnico de la institución y la empresa proveedora se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la brevedad”, aseguran en el comunicado.

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Aviso importante del Ministerio de Salud Pública sobre fallas en la central telefónica, con información de contacto en texto claro.
Aviso del MSP y BS sobre invonvenientes en la fibra óptica de la central telefónica.

Habilitan líneas alternativas

Señalan que durante el tiempo que dure la reparación de las líneas de la central telefónica, de manera temporal, habilitaron canales alternativos de atención.

Detallan que los mismos estarán disponibles únicamente para llamadas telefónicas, de lunes a viernes, de 07:00 a 19:00.

Los números de contacto son:

  • 0961 947 061
  • 0961 154 992

“Se agradece la comprensión ante los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar”, concluyen en el documento.