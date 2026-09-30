Extirpan quiste ovárico de casi 8 kilos en Hospital Distrital de Presidente Franco

Un quiste de aproximadamente 30 centímetros y 7,600 kilogramos alojado en el ovario izquierdo de una paciente de 24 años fue extirpado en el Hospital Distrital de Presidente Franco de la X Región Sanitaria de Alto Paraná.

La paciente fue diagnosticada por el quiste gigante de origen anexial y, tras la evaluación correspondiente, fue sometida al procedimiento quirúrgico que culminó sin complicaciones, según indican desde el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Tras la intervención, la joven presentó una evolución favorable y recibió el alta médica el lunes 28 de septiembre, en buen estado de salud.

Detallan que el procedimiento estuvo a cargo de los ginecóloga Bruna Matos y ginecólogo Williams Britez, con la participación de Néstor Fleitas en anestesia, la instrumentadora Raissa Andrade y las licenciadas en Enfermería Magdalena Espínola y Fátima Medina.

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Equipo multidisciplinario para extirpar el quiste

Según señalan desde el MSP, la intervención requirió la participación coordinada de profesionales de distintas áreas durante las etapas de preparación quirúrgica, procedimiento y recuperación de la paciente.

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Agregan que el Hospital Distrital de Presidente Franco cuenta con el Centro Integral de la Mujer para la evaluación y seguimiento de este tipo de patologías y ofrece atención especializada en Patología Ginecológica los lunes y miércoles, con agendamiento por orden de llegada a partir de las 06:00.

El servicio cuenta además con profesionales para realizar estudios de Papanicolaou (PAP), colposcopías y procedimientos ginecológicos menores, como LIP y electrofulguración, brindando a las mujeres un espacio de atención, evaluación y seguimiento oportuno para el cuidado de su salud.