Nacionales
30 de septiembre de 2026 a la - 17:53

Extirpan quiste ovárico de casi 8 kilos en Hospital Distrital de Presidente Franco

Cuatro personas en un quirófano iluminado, dos cirujanos concentrados en la operación, mientras otros observan con vestimenta estéril.
Extirpan quiste ovárico de casi 8 kilos en servicio de Alto Paraná.

Una paciente de 24 años ingresó al Hospital Distrital de Presidente Franco de la X Región Sanitaria de Alto Paraná con un diagnóstico preoperatorio de quiste gigante de origen anexial y, tras la evaluación correspondiente, fue sometida a una cirugía en la que le extrajeron el quiste ovárico de casi 8 kilos.

Por ABC Color
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Un quiste de aproximadamente 30 centímetros y 7,600 kilogramos alojado en el ovario izquierdo de una paciente de 24 años fue extirpado en el Hospital Distrital de Presidente Franco de la X Región Sanitaria de Alto Paraná.

La paciente fue diagnosticada por el quiste gigante de origen anexial y, tras la evaluación correspondiente, fue sometida al procedimiento quirúrgico que culminó sin complicaciones, según indican desde el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Tras la intervención, la joven presentó una evolución favorable y recibió el alta médica el lunes 28 de septiembre, en buen estado de salud.

Detallan que el procedimiento estuvo a cargo de los ginecóloga Bruna Matos y ginecólogo Williams Britez, con la participación de Néstor Fleitas en anestesia, la instrumentadora Raissa Andrade y las licenciadas en Enfermería Magdalena Espínola y Fátima Medina.

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Equipo multidisciplinario para extirpar el quiste

Según señalan desde el MSP, la intervención requirió la participación coordinada de profesionales de distintas áreas durante las etapas de preparación quirúrgica, procedimiento y recuperación de la paciente.

Agregan que el Hospital Distrital de Presidente Franco cuenta con el Centro Integral de la Mujer para la evaluación y seguimiento de este tipo de patologías y ofrece atención especializada en Patología Ginecológica los lunes y miércoles, con agendamiento por orden de llegada a partir de las 06:00.

El servicio cuenta además con profesionales para realizar estudios de Papanicolaou (PAP), colposcopías y procedimientos ginecológicos menores, como LIP y electrofulguración, brindando a las mujeres un espacio de atención, evaluación y seguimiento oportuno para el cuidado de su salud.