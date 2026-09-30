Salud Pública desplegó asistencia tras fuerte temporal en San Pedro

Desde el Ministerio de Salud informaron que tras el fuerte temporal que se registró en la tarde de ayer martes, que perjudicó a varias viviendas junto a la red de servicios locales, se desplegó una rápida asistencia en las zonas golpeadas.

La localidad más perjudicada fue 25 de Diciembre, donde varias viviendas sufrieron destrozos y cayeron columnas de la ANDE, también alcanzó algunas casas comerciales, instituciones educativas y la comisaría local.

Lea más: MINNA desplegó asistencia en Luque tras el fuerte temporal

Ante la emergencia, los equipos de salud trasladaron a las familias en la USF Ampliada del municipio, donde recibieron atención integral.

No se registran fallecidos y unas 50 personas reciben asistencia

Cabe resaltar que no se reportaron víctimas fatales y que ya fueron atendidas unas 50 personas, según informó la cartera sanitaria. Además, se realizaron cuatro traslados en ambulancia a centros de mayor complejidad: el Hospital Distrital de San Estanislao y el IPS Santaní.

Durante la atención inicial, el personal médico evaluó a los afectados ofreciéndoles consultas generales, alimentación y acompañamiento, con prioridad en personas con heridas cortantes o traumatismos leves.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para reforzar las tareas de rescate y traslado, se sumaron un móvil de la Región Sanitaria, una ambulancia y profesionales del Hospital Distrital de San Estanislao.

Trabajo en conjunto para brindar asistencia

Desde la Región Sanitaria enviaron insumos médicos esenciales, como sueros y materiales de sutura, garantizando la continuidad del servicio sin riesgo de desabastecimiento.

Lea más: MINNA desplegó asistencia en Luque tras el fuerte temporal

Asimismo, se incorporó personal del Centro de Emergencias Médicas (CEM) para apoyar el trabajo en el territorio. A su vez, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Regional para articular las acciones entre las distintas instituciones, bajo la coordinación de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Según datos preliminares de la SEN, mientras continúan las evaluaciones de daños, el temporal afectó principalmente a los departamentos de San Pedro, Caaguazú y Cordillera.