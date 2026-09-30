Guarda Nacional de Massachusetts destaca alianza militar con Paraguay

El portal oficial de la Guardia Nacional de los Estados Unidos puso en destaque el fortalecimiento de la alianza estratégica entre la Guardia Nacional de Massachusetts y las Fuerzas Armadas del Paraguay.

A través de un encuentro bilateral enfocado en el desarrollo profesional de los cuadros de mando medios, autoridades castrenses de ambos países se reunieron para consolidar habilidades en la conducción de tropas, la gestión del bienestar militar y la ejecución de operaciones tácticas en el terreno.

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El evento contó con la participación activa de 60 suboficiales de las fuerzas militares paraguayas, quienes intercambiaron experiencias con sus pares norteamericanos sobre temas centrales como la motivación, el manejo del estrés y la adaptación ante escenarios de cambio.

La jornada, desarrollada de manera íntegra en idioma español, significó la culminación de más de tres años de planificación técnica conjunta bajo la sombrilla del Programa de Asociación Estatal impulsado por la Oficina de la Guardia Nacional y el Comando Sur de los Estados Unidos, iniciativa que funciona ininterrumpidamente desde el año 2001.

El valor de la confianza y el liderazgo en las filas

Lejos de limitarse a la instrucción teórica, los participantes debatieron de igual a igual sobre las exigencias cotidianas que enfrentan en sus respectivas unidades, reuniendo a profesionales de diversos sectores de la defensa como miembros de fuerzas especiales, ingenieros de combate, mecánicos de aviación y jefes de tripulación.

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Las impresiones de los uniformados locales reflejaron el impacto directo que estos intercambios generan en la moral y el desempeño diario de las tropas paraguayas.

“Para mí, la lección más importante y significativa sobre liderazgo fue la de la confianza. La confianza va más allá de la simple camaradería; es lo que permite cumplir una misión con eficacia y ver el valor real que cada uno tiene en su rol”, destacó el suboficial del Ejército Paraguayo, Miguel Sánchez.

Proyección estratégica y futuros entrenamientos conjuntos

Por su parte, los altos mandos del contingente estadounidense enfatizaron que el aprendizaje es mutuo y que la colaboración con Paraguay se ubica entre las prioridades operativas de la Guardia Nacional de Massachusetts. El sargento mayor del Ejército de EE. UU., Hercules Lobo, remarcó que los suboficiales son los encargados directos de convertir las órdenes del alto mando en acciones tácticas en el campo.

Con esta primera etapa concluida, las instituciones de defensa de ambos países ya se encuentran preparando los próximos pasos de la hoja de ruta de cooperación en seguridad a largo plazo.