Temporal deja cuantiosos daños y sin electricidad a Yhú

Toda la red eléctrica y aproximadamente 400 casas de la ciudad de Yhú fueron afectadas tras el temporal que azotó al departamento de Caaguazú anoche, según precisó el intendente de la ciudad, Arturo Rey Jara.

“La parte eléctrica en casi todo el distrito está comprometida también. Estamos relevando más o menos 400 casas ya más o menos que tienen daños, algunos menores y otros en mayor magnitud. La gente de emergencia llega creo que al mediodía. Fuerzas Armadas también están estuvimos en contacto muy temprano con el ministro de las cinco de la mañana”, precisó durante una entrevista con A La Gran 730 de ABC Cardinal.

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