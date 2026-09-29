Los 14 departamentos que están ahora bajo alerta por tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín especial a las 16:01 en el que reitera la vigencia de un aviso meteorológico ante el avance de un sistema de tormentas sobre el territorio nacional.

Según el informe oficial, el fenómeno atmosférico traerá consigo lluvias de variada intensidad acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de moderadas a fuertes y la probabilidad ocasional caída de granizo.

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De acuerdo con el boletín especial, las celdas de tormenta continúan desarrollándose de manera progresiva con alta probabilidad de que se generen fenómeno de tiempo severo en forma puntual durante el transcurso de la tarde de este martes, 29 de septiembre.

¿Cuáles son las localidades afectadas?

Según la Dirección de Meteorología la zona de cobertura de este temporal abarcará la región Oriental y la región Occidental.

Los departamentos bajo la influencia directa del temporal incluyen Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, norte de Paraguarí, centro y norte de Alto Paraná, centro y norte de Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

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Ante el riesgo de severidad de las tormentas, las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar la circulación por calles anegadas o cerca de raudales y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento.