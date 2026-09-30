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30 de septiembre de 2026 a la - 00:29

Temporal derriba gallinero con más de 60.000 aves en J. Eulogio Estigarribia

Escombros de un gallinero en un entorno oscuro tras un fuerte temporal, sin personas visibles en la escena.
El fuerte viento destruyó un galpón con más de 60.000 aves en el distrito de J. Eulogio Estigarribia.Victor Daniel Barrera

J. EULOGIO ESTIGARRIBIA. El fuerte temporal que azotó esta tarde gran parte del departamento de Caaguazú golpeó con fuerza un enorme galpón gallinero de 200 metros de largo por 18 metros de ancho, que contenía más de 60.000 aves en su interior. El recinto se derrumbó totalmente y ocasionó la muerte de miles de aves.

Por Víctor Daniel Barrera
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La situación representa una pérdida multimillonaria para el propietario, Levi Froese Hierbert de la colonia Bergthal, distrito de J. Eulogio Estigarribia, más conocido como Campo 9.

Una situación similar se reportó en la colonia Sommerfeld, distrito de Juan Manuel Frutos, donde se estima que más de 100 animales vacunos de raza fueron alcanzados por un fuerte rayo que acabó con la vida de los ejemplares y ocasionó millonarias pérdidas económicas para los ganaderos de la zona.

Ambiente oscuro con muchas ranas y recipientes dispersos, iluminado por un foco, sugiere investigación sobre fauna.
El temporal derribó un gallinero en J. Eulogio Estigarribia, con más de 60.000 aves, generando pérdidas multimillonarias para su propietario.

Esta situación deja también cuantiosas pérdidas para varias familias de la zona, que perdieron sus cultivos, animales de corral, viviendas, vehículos y otros objetos de valor de suma importancia para los pobladores de los distritos de J. Eulogio Estigarribia, Juan Manuel Frutos y otras localidades del departamento de Caaguazú.

Hasta el momento, por fortuna, no se reportaron personas heridas ni víctimas que lamentar tras el fuerte temporal.