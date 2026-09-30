Temporal derriba gallinero con más de 60.000 aves en J. Eulogio Estigarribia

La situación representa una pérdida multimillonaria para el propietario, Levi Froese Hierbert de la colonia Bergthal, distrito de J. Eulogio Estigarribia, más conocido como Campo 9.

Una situación similar se reportó en la colonia Sommerfeld, distrito de Juan Manuel Frutos, donde se estima que más de 100 animales vacunos de raza fueron alcanzados por un fuerte rayo que acabó con la vida de los ejemplares y ocasionó millonarias pérdidas económicas para los ganaderos de la zona.

Esta situación deja también cuantiosas pérdidas para varias familias de la zona, que perdieron sus cultivos, animales de corral, viviendas, vehículos y otros objetos de valor de suma importancia para los pobladores de los distritos de J. Eulogio Estigarribia, Juan Manuel Frutos y otras localidades del departamento de Caaguazú.

Hasta el momento, por fortuna, no se reportaron personas heridas ni víctimas que lamentar tras el fuerte temporal.