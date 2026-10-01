Octubre Rosa: guía de mamógrafos y centros habilitados para controles en Paraguay
En el marco del mes de concienciación y prevención del cáncer de mama “Octubre Rosa”, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a través del Programa Nacional de Control del Cáncer (PRONAC), difundió la lista actualizada de establecimientos públicos que cuentan con el servicio de mamografía operativo en las distintas regiones sanitarias del país.
La detección temprana del cáncer de mama permite tratamientos más oportunos y eleva considerablemente las probabilidades de curación. Se recuerda que la Ley N.º 6211/18 otorga a todas las trabajadoras dos días laborales remunerados al año para realizarse mamografías y pruebas de Papanicolaou.
Aquí dejamos la lista de hospitales y servicios de salud con mamógrafos, con su respectiva ubicación en los mapas.