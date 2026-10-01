Octubre Rosa: guía de mamógrafos y centros habilitados para controles en Paraguay

Octubre Rosa: guía de mamógrafos y centros habilitados para controles en Paraguay

En el marco del mes de concienciación y prevención del cáncer de mama “Octubre Rosa”, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), a través del Programa Nacional de Control del Cáncer (PRONAC), difundió la lista actualizada de establecimientos públicos que cuentan con el servicio de mamografía operativo en las distintas regiones sanitarias del país.