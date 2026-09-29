Octubre Rosa: en el HNI faltan medicamentos y equipos de diagnóstico

En el Hospital Día del Hospital Nacional de Itauguá (HNI), unos 400 pacientes al mes con cáncer de mama reciben tratamiento en el servicio de Oncohematología.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, mes dedicado a la concienciación y prevención del cáncer de mama, desde el Hospital Día del Hospital Nacional advierten sobre las dificultades que atraviesan para garantizar en tiempo y forma los tratamientos y estudios requeridos a los pacientes.

La Dra. Romi Gómez, encargada del servicio de Oncohematología, explicó que “actualmente son aproximadamente 400 pacientes con cáncer de mama los que se encuentran en tratamiento en el Hospital Nacional”.

El servicio atiende de lunes a viernes y recibe diariamente a unos 28 pacientes para tratamientos por infusión. A esto se suman otros 28 pacientes por día que reciben tratamientos vía oral o subcutánea para cáncer de mama.

Lea más: Para seguir viviendo: paciente implora la compra de un medicamento oncológico que cuesta G. 300 millones

La especialista explicó que el tratamiento depende del tipo biológico y del estadio de la enfermedad. Entre los principales grupos se encuentran los tumores hormonopositivos y los denominados triples negativos, estos últimos generalmente asociados a una evolución más agresiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Señaló que uno de los principales inconvenientes actualmente es el abastecimiento de medicamentos. La profesional explicó que el Hospital Nacional forma parte de la red oncológica del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y debe realizar pedidos detallados de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Lea más: Hospital Nacional vuelve a tener nuevo espacio del servicio de Mastología Este artículo tiene 3

“Pedimos 50 cajas y nos vienen 15, a veces 20; muy pocas veces nos vienen las 50 cajas que pedimos, y lastimosamente cuando no contamos con los medicamentos debemos indicar las compras para que los pacientes no corten sus tratamientos”, explicó Gómez al referirse a los fármacos utilizados para tratamientos hormonales.

También existen dificultades relacionadas con los estudios necesarios para determinar el tratamiento. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante una biopsia y posteriormente se requieren estudios de anatomía patológica e inmunohistoquímica.

Según la doctora Gómez, las dificultades para la realización de estos estudios también representan una dificultad para el servicio. Ante la falta de recursos suficientes, como la falta de reactivos, el Hospital Nacional recibe actualmente colaboración de empresas de la industria farmacéutica para completar algunos estudios necesarios antes de iniciar el tratamiento.

Lea más: Hospital Nacional: pacientes reclaman reparación urgente de tomógrafo computarizado Este artículo tiene 3 años de antigüedad

“La inmunohistoquímica es un proceso por el cual los pacientes deben pasar para determinar el apellido del cáncer, por decir de una manera más sencilla. Cada estudio actualmente cuesta más de G. 1.500.000 por paciente, y esto no cubre el Ministerio de Salud, lamentablemente, pero conseguimos con las farmacéuticas la cobertura de este procedimiento”, refirió.

La profesional indicó que reciben un promedio de 14 nuevos diagnósticos de cáncer por mes, por lo que esa cantidad de pacientes requiere acceder oportunamente a los estudios necesarios para determinar el tratamiento.

Lea más: Octubre Rosa: “Luchar como si fuera que la vida es eterna”

La especialista insistió en la importancia de detectar la enfermedad en etapas tempranas. Explicó que cuando el cáncer de mama es diagnosticado en un estadio inicial, en muchos casos el tratamiento puede limitarse a la cirugía y no llegar a requerir quimioterapia.

Durante Octubre Rosa, la recomendación es acudir a los controles médicos, conocer el propio cuerpo y realizar el autoexamen mamario. La doctora Gómez recordó que también existen distintos servicios públicos donde las mujeres pueden acceder a controles y consultas especializadas.

Lea más: Octubre Rosa: las mujeres tienen derecho a licencia remunerada para exámenes preventivos

Finalmente, destacó que las trabajadoras tienen por ley derecho a dos días al año, con goce de salario, para realizarse estudios y controles relacionados con la salud de la mujer, como mamografía y papanicolaou.

La profesional instó a las mujeres a priorizar sus controles durante todo el año, teniendo en cuenta que un diagnóstico oportuno puede marcar una diferencia fundamental en el tratamiento del cáncer de mama.