Inician la campaña Octubre Rosa en Pedro Juan Caballero

El acto de inicio de la campaña de prevención del cáncer de mama denominada Octubre Rosa, en Pedro Juan Caballero, se llevó a cabo en la explanada de la “Casita Rosa”, un albergue para pacientes con cáncer, administrado por una organización sin fines de lucro.

La Asociación de Apoyo Contra el Cáncer Multidisciplinario del Amambay (AACCMA) tiene previstas varias actividades como charlas de concientización, una maratón y una comilona.

A todo eso se suma la venta de camisetas color rosa en alusión a la campaña; lo recaudado en todas las actividades será destinado a asistir a pacientes con cáncer de la zona de Amambay, según la licenciada Gregoria Duarte, presidenta de la Asociación.

La meta es recaudar G. 300 millones

La licenciada Gregoria Duarte manifestó que la organización que preside aspira a recaudar G. 300 millones durante la campaña de este año, que serán destinados a distintos rubros en materia de asistencia a pacientes oncológicos.

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“Parte de lo recaudado será destinada a la compra de insumos y medicamentos en el área oncológica del Hospital Regional y el mantenimiento de nuestro albergue y consultorio; otra parte se destinará al inicio de la construcción de nuestro futuro Centro Oncológico Paliativo”, expresó Duarte.