Más de 80 productores de Ñeembucú ofrecieron productos de la finca en una feria en Pilar

Los agricultores y emprendedores pusieron a la venta productos frescos de sus fincas, alimentos elaborados de manera artesanal y comidas típicas, en una jornada que buscó acercar directamente al productor con el consumidor.

La actividad reunió a aproximadamente 80 a 90 productores, según explicó Bernarda Ramírez, gerente del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en Ñeembucú.

Ramírez destacó que los productos fueron comercializados directamente por los productores, sin intermediarios. Entre la variedad ofrecida se encontraban hortalizas, cebolla, tomate, locote, huevos, gallinas y carne de cerdo, además de queso, leche, harina de maíz, arveja, poroto peky y poroto manteca.

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También se habilitó un sector gastronómico donde se ofrecieron platos tradicionales, entre ellos empanadas de pescado, tallarín y vorí vorí preparados con gallina casera.

“Los técnicos vienen trabajando con ellos desde la planificación, la producción y finalmente con la comercialización”, explicó Bernarda Ramírez al referirse al acompañamiento que reciben los productores por parte del MAG.

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La representante del MAG señaló que la feria no representa el cierre definitivo de las actividades del año, ya que está prevista una nueva jornada de comercialización para fin de año, con apoyo del gabinete del Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Ñeembucú, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el proyecto Propy Ñeembucú.

Productos artesanales

Entre los participantes estuvo Leticia Ibarrola, productora de General Díaz, quien llegó con una variedad de productos elaborados en forma artesanal.

“Tenemos compañeras que traen chipa hecha al tatakuá, sopa paraguaya, marinera y gallina casera. También tenemos maní y derivados del maní, huevo casero, queso y dulces”, relató.

La productora explicó que buena parte de los alimentos comercializados proviene de sus propias plantaciones y de la producción familiar.

Estudiantes también comercializaron su producción

El Colegio Técnico Agropecuario San Isidro Labrador de Pilar también participó de la feria con productos elaborados por sus estudiantes, con acompañamiento de docentes y técnicos.

La directora de la institución, Mirna Acuña, explicó que ofrecieron carne de cerdo, pollo parrillero, huevos, queso, leche de cabra y de vaca, además de productos hortícolas como tomate,lechuga y locote.

Acuña resaltó que la institución es la única de Pilar que forma bachilleres técnicos agropecuarios a nivel medio y recibe estudiantes de distintos distritos de Ñeembucú y de otros departamentos del país.

Producción de una finca familiar

Alicia Hermosa, productora de la compañía Loma Guazú de General Díaz, llegó con productos cultivados en su propia finca.

“Traigo queso, huevo casero, cebolla con bulbo, ajo, tomate, batata y zanahoria. Todo esto es de mi finca, que produzco todos los días en mi casa”, comentó.

La participación de productores de diferentes distritos permitió mostrar la diversidad de productos que actualmente genera la agricultura familiar en el departamento.

Exposición de artesanía

La feria también sirvió como espacio para la exposición de artesanías tradicionales. Epifanio Ríos, de la compañía Teniente Sánchez, distrito de Villalbín, presentó los tradicionales sombreros de jata’i.

Ríos explicó que actualmente 17 artesanos integran la asociación dedicada a la elaboración de estos productos, una tradición que se transmite de generación en generación.

Según relató, los conocimientos fueron transmitidos inicialmente por el docente Ciriaco Salcedo, quien enseñaba manualidades en la escuela de Teniente Sánchez. Con el paso de los años, la técnica fue heredándose entre las familias de la zona.

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El artesano señaló que existe demanda por los sombreros, pero uno de los principales desafíos sigue siendo encontrar nuevos mercados para aumentar la comercialización.

También participó Eliodoro Martínez, artesano de Alberdi, quien presentó bolsos confeccionados con hoja de caranda’y, destinados principalmente a la temporada de fin de año y como alternativa para canastas navideñas.

La feria concluyó alrededor de las 13:00 horas, aunque algunos productores permanecieron en el lugar hasta agotar sus productos.

La organización anunció que prevé realizar una nueva feria de agricultura familiar a fin de año, manteniendo como principal objetivo la venta directa de la producción de las fincas a los consumidores.