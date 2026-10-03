Nivel del río Paraguay: predomina un leve descenso generalizado

El río Paraguay continúa mostrando un comportamiento inestable en sus estaciones de medición. En la capital del país, Asunción, el nivel hidrológico registrado este sábado se situó en 0,46 metros, experimentando una variación diaria de -3 cm.

Este descenso corta la leve tendencia al alza que la capital venía experimentando a comienzos de semana.

El 29 de septiembre el nivel se encontraba en 0,44 metros, el 30 del mismo mes trepó a 0,49 metros, el 1 de octubre alcanzó una marca máxima reciente de 0,50 metros, para luego descender levemente a 0,49 metros el 2 de octubre y caer a los actuales 0,46 metros en la jornada de hoy.

El panorama en el resto del tramo fluvial nacional e internacional muestra una predominancia de leves bajantes en gran parte de las estaciones de control.

Lea más: Diez días por el río para garantizar las elecciones en Alto Paraguay

En Puerto Ladario, el nivel se ubica en 1,12 m con una variación de -2 cm. Puerto Murtinho marca 2,33 m (-1 cm), mientras que Cáceres registra 0,70 m sin variaciones (0 cm).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Bahía Negra, el hidrómetro marca 2,80 m (-2 cm) y en Fuerte Olimpo se registran 2,99 m (-1 cm). Más al sur, en Vallemí, el nivel se mantiene estable en 2,30 m (0 cm), en tanto que Concepción muestra una de las pocas subas de la jornada con 1,66 m (+3 cm).

Siguiendo el curso hacia el sur, Puerto Antequera se sitúa en 1,17 m (-3 cm) y Rosario marca 1,17 m (-2 cm). En el área metropolitana e inmediaciones de Asunción, Ita Enramada registra 0,94 m (-2 cm) y Villeta marca 0,85 m (-2 cm).

En el extremo inferior del trayecto nacional, Alberdi alcanza los 2,41 m (-2 cm), Pilar se ubica en 3,11 m (-5 cm) y Humaitá registra el mayor descenso diario de la jornada con 3,15 m (-7 cm).