Diez días por el río para garantizar las elecciones en Alto Paraguay

En la mañana de este jueves atracó en el puerto de Fuerte Olimpo la embarcación El Dorado, trayendo en su interior las máquinas de votación y los útiles electorales que serán utilizados en las elecciones municipales 2026 del domingo 4 de octubre.

El barco partió el domingo 27 de setiembre del puerto de Concepción, en el primer departamento, transportando por el río Paraguay, además de los útiles electorales y las máquinas de votación, a un grupo de funcionarios de la Justicia Electoral. Tienen como misión hacer llegar estos elementos a cada distrito del Alto Paraguay donde se realizan los comicios municipales.

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El primer lugar las máquinas y útiles electorales fueron desembarcadas en Puerto Casado, para luego continuar hasta Puerto Sastre. Prosiguiendo la travesía, la embarcación llegó a Carmelo Peralta y ayer, miércoles, a Puerto Guaraní del distrito de Fuerte Olimpo, arribando así a la capital departamental en la mañana de este jueves.

Una vez descargadas las máquinas y los útiles electorales, el barco prosiguió su viaje en busca de llegar a su destino final, la lejana Bahía Negra, donde debe atracar en la tarde de mañana viernes.

Wilson Allende, coordinador departamental de la Justicia Electoral, relató sobre la travesía a bordo de la embarcación y mencionó que, además de llegar a Bahía Negra, todavía deben trasladarse por tierra a la zona de Agua Dulce. Esta comunidad está situada en la misma frontera con Bolivia, siendo la localidad más lejana donde también se los comicios electorales.

Agua Dulce es una zona netamente ganadera, distante unos 160 kilómetros del centro urbano de Bahía Negra, distrito del cual forma parte. El camino, por el momento, se encuentra transitable, pero la situación podría empeorar en caso de que se registren lluvias para el domingo, como efectivamente lo anuncia la Dirección de Meteorología.

Datos para las elecciones

En el Alto Paraguay están habilitados para sufragar en los comicios municipales de este domingo un total de 16.137 electores, de los cuales el 47% son mujeres y los restantes 53%, varones.

Se habilitarán ocho locales de votación, con un total de 50 mesas receptoras de votos. Son cuatro las intendencias en disputa, además de 48 concejales titulares y 48 suplentes. El distrito de Bahía Negra es donde se cuenta con la mayor cantidad de electores pertenecientes a pueblos indígenas.

El operativo regreso también se hará por agua

Allende refirió que el operativo retorno, destinado a llevar nuevamente las máquinas y los documentos electorales hasta la sede de la Justicia Electoral en la capital del país, se realizará de la misma forma en que se hizo la entrega, es decir, a bordo de la citada embarcación.

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El domingo, una vez que finalicen los comicios y se tengan los resultados, comenzará el viaje de retorno. En cada puerto deberán alzar las máquinas y, con ellas, también a los funcionarios que fueron destinados a cada distrito.

El miércoles 7 de octubre, según lo planificado, se completará la larga travesía, cuando la embarcación El Dorado llegue al puerto de Concepción, completando así diez largos días de navegación por las aguas del río Paraguay para asegurar las elecciones municipales 2026 en territorio chaqueño del Alto Paraguay.

Desde el primer departamento, la comitiva, junto con las máquinas y los documentos electorales, será trasladada por tierra hasta la sede de la Justicia Electoral en la ciudad de Asunción.