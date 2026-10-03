Temporal intenso con caída de granizo en distritos de Itapúa

La tarde de este sábado 3 de octubre, un frente de tormentas ingresó desde el sur hacia el séptimo departamento. Las precipitaciones fueron intensas desde las 18:00.

En una hora, las lluvias alcanzaron una acumulación de 29 mm en Hohenau. En la zona de Capitán Miranda se acumularon 21 mm, en Trinidad, 14 mm y en la Costanera de Encarnación, 13 mm.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mantiene vigente la alerta por tiempo severo para la región.

Según el boletín, el área de cobertura del núcleo de tormentas abarca gran parte de la Región Oriental del país.

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Caída de granizo

Además de los fuertes vientos, en algunos puntos del departamento se registró caída de granizo.En principio, cayeron en la zona del oeste del departamento, en General Artigas y Carmen del Paraná.

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Posteriormente, se reportó caída de granizo en los distritos de Jesús y Bella Vista.

Las tormentas se desplazan hacia el noreste y no se descarta que se extiendan hasta la madrugada del domingo.