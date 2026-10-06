Buque hospital llega a Pilar y ofrecerá atención médica gratuita

El buque hospital Capitán Carlos Cubas y el Cañonero Paraguay C1 de la Armada Paraguaya arribaron esta tarde, alrededor de las 15:00 horas, al puerto de Pilar, donde permanecerán hasta la mañana del jueves para desarrollar una jornada de atención médica integral destinada a la población.

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La actividad es impulsada en el marco de los festejos por el aniversario fundacional y patronal de la ciudad y cuenta con la participación de más de 150 profesionales de distintas áreas de la salud.

La presidenta del Club de Leones, doctora Andresa Gamarra, destacó la importancia de esta jornada, que permitirá acercar a la población servicios médicos especializados de manera gratuita.

Por su parte, la directora médica de la Armada Paraguaya, doctora Fanny Paredes, explicó que la atención comenzará mañana miércoles a temprana hora y será por orden de llegada, por lo que recomendó a las personas interesadas acudir con anticipación.

Entre las especialidades disponibles se encuentran clínica médica, pediatría, atención para adultos mayores, odontología, otorrinolaringología, fonoaudiología, oftalmología, psicología, psiquiatría y dermatología.

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En el área de oftalmología también se prevé la entrega gratuita de anteojos a los pacientes que los necesiten, según la evaluación de los profesionales.

Como parte del servicio integral, se habilitará igualmente un espacio de biblioteca y ludoteca para los niños, de manera que puedan permanecer entretenidos mientras sus padres o familiares reciben atención médica.

La jornada se desarrollará únicamente este miércoles, de 07:00 a 17:00, en el puerto de Pilar. Las autoridades sanitarias y organizadores instaron a la ciudadanía a acudir temprano para acceder a las consultas.

Está previsto que el jueves, en horas de la mañana, el buque hospital Capitán Carlos Cubas y el Cañonero C1 emprendan nuevamente viaje con destino a la capital del país.