Operativo Caacupé 2026: Programan primera reunión interinstitucional

El encuentro está previsto para las 09:00 en la Municipalidad de Caacupé y tendrá como objetivo avanzar en la coordinación de las primeras acciones para garantizar una celebración segura, organizada y con los servicios necesarios para los visitantes. Asistirán representantes de entidades públicas y de organizaciones civiles.

Las festividades se desarrollarán del 28 de noviembre al 8 de diciembre, fecha en que se celebrará el día central de la Virgen de Caacupé.

Se prevé una importante movilización de peregrinos provenientes de distintos puntos del país en los días previos y durante el inicio del novenario en honor a la Virgen de Caacupé.

Durante la jornada de trabajo programada para el próximo viernes se prevé profundizar en la organización y establecer las acciones que serán implementadas por las distintas instituciones involucradas.

La intención es avanzar con tiempo en la distribución de responsabilidades y en la definición de estrategias que permitan responder a las necesidades que surjan durante los días de mayor concurrencia.

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Trabajo conjunto para atender a los peregrinos que llegan junto a la Virgen

Uno de los principales puntos de la reunión es la planificación de un trabajo conjunto de las instituciones que tendrán a su cargo la atención de los peregrinos.

Entre los aspectos que serán abordados se encuentran la seguridad, asistencia sanitaria, ordenamiento del tránsito, entre otros servicios, y la atención a las personas que llegarán hasta Caacupé.

La coordinación anticipada busca establecer un operativo integral y definir con tiempo las responsabilidades de cada institución, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que tradicionalmente se movilizan hasta la capital espiritual del Paraguay durante las festividades.

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