Presuntos asaltantes intentan ingresar al Paraná Country Club y escapan tras ser descubiertos

El hecho ocurrió ayer por la tarde y fue frustrado por los guardias de seguridad, quienes detectaron la presencia de los sospechosos en el interior de una camioneta.

A las 15:25, una camioneta Toyota Fortuner de color plata, llegó hasta el acceso destinado a los obreros. El conductor fue identificado como Arnaldo Andrés Vergara González (34).

Los guardias le solicitaron que bajara completamente la ventanilla para verificar si iba acompañado. El conductor inicialmente se negó, pero finalmente bajó parcialmente el vidrio, momento en que los guardias observaron a otros tres hombres en el asiento trasero. Según el reporte policial, dos de ellos vestían prendas camufladas y otro estaba vestido de negro y, aparentemente portaban armas de fuego.

Ante el pedido de identificación, uno de los ocupantes entregó una cédula de identidad a los guardias. El documento quedó en poder del agente de seguridad y posteriormente fue entregado a la Policía Nacional para las averiguaciones correspondientes.

En ese momento, el conductor aceleró y se dirigió hacia el interior del complejo. Los guardias alertaron por radio a sus compañeros apostados en el acceso principal, pero el conductor hizo caso omiso a la señal de detención y, según la denuncia, volvió a gran velocidad hasta la salida, donde atropelló la barrera de seguridad y escapó realizando maniobras peligrosas.

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El comisario general inspector Jorge Aquino, director de la Policía Nacional en Alto Paraná, explicó que los guardias actuaron rápidamente al detectar el movimiento sospechoso.

El jefe policial dijo que el grupo aparentemente pretendía ingresar al complejo con fines asalto. Recordó además que hace aproximadamente seis meses ocurrió un asalto en la zona comercial del Paraná Country Club.

Debía cumplir arresto domiciliario

Tras el incidente, agentes del Puesto Policial N.º 1 del Paraná Country Club verificaron los datos del conductor en el sistema informático de la Policía Nacional. Según el informe, Vergara González cuenta con una medida cautelar de arresto domiciliario en una causa por supuesto robo agravado, tramitada ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 5 de Ciudad del Este.

Utilizaron una cédula extraviada

La persona cuya cédula quedó en poder de los guardias fue identificada como Cristhian Alexis Giménez Velázquez, quien no registra antecedentes. Este se presentó esta mañana en la Dirección de Policía y manifestó que hace cuatro a cinco años se le extravió su cédula de identidad pero en su momento realizó la denuncia para la renovación.

Dijo que que tiene imágenes de circuito cerrado para demostrar que en el horario del intento de asalto se encontraba en su vivienda.