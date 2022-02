Esta es la versión del Paraná Country Club sobre la fuga de Lindomar

Conforme al comunicado oficial emitido este jueves, la fuga del brasileño Lindomar Reges Furtado estuvo precedida por un paseo por varios minutos por las calles del barrio cerrado Paraná Country Club, de Hernandarias.

Mediante el documento afirmaron que la falla estuvo en los intervinientes del procedimiento y no en los guardias de seguridad, en respuesta a los fiscales que afirman que una excesiva demora en la portería permitió la fuga del supuesto capo mafioso.

En una primera parte del comunicado, desde el consorcio cuestionaron la actuación de la comitiva de intervinientes, encabezadas por los fiscales Manuel Rojas Rodríguez y Manuel Doldán.

“La versión de que nuestra portería obstruyó la entrada de la comitiva por varios minutos no corresponde a la verdad. Debe entenderse además que nuestros guardias no están preparados para identificar operativos que se desplieguen sin exhibir ninguna orden judicial y con vehículos particulares. Pretender entrar en la zona residencial, de ese modo, alegando que se trata de un operativo oficial, es de difícil compresión. El personal está instruido a, mínimamente, tomar los cuidados de no permitir el acceso de personas que no se identifican”, expresa una parte del comunicado.

Lindomar se fugó por el portón principal

En otra parte, en el manifiesto el Paraná Country Club sostiene que el ahora prófugo además de dar un paseo de 12 minutos salió por el acceso principal del barrio cerrado, es decir, por el mismo lugar donde pasó la comitiva fiscal-policial.

“Conforme a las grabaciones de las demás cámaras del condominio, se observa el recorrido de la camioneta Toyota color negro que durante 12 minutos se desplazó por varias calles de la zona residencial del condominio y siendo las 6 con 24 minutos salen de la zona residencial, pasando por la portería principal, siendo exactamente las 6 con 25 minutos y 46 segundos e ingresa en el local de un lavadero, del área comercial y desde ahí se perdieron”, revelan en el documento.

El operativo Turf

Lindomar Reges Furtado y su esposa Gladys Duarte eran los principales objetivos de un operativo denominado, Turf, como resultado de una investigación de dos años por parte de la Policía Federal brasileña. Ambos escaparon de la comitiva de la Senad y la Fiscalía paraguaya, minutos antes de que estos llegaran a su lujosa residencia ubicada en el Paraná Country Club.

Reges Furtado es considerado como uno de los más grandes traficantes de la región, con envió de cocaína a gran escala a Europa. Dos guardias de seguridad y una sobrina de la pareja fueron detenidos y procesados por facilitar la fuga.