Video: grupo comando toma por asalto un local de encomiendas en Hernandarias

El local atracado, denominado Octonova Global Exprés, fue irrumpido por cuatro sujetos que llegaron con equipos tácticos y armas de fuego. Estos redujeron a los trabajadores y se alzaron con las cajas de celulares de alta gama.

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Otros comerciantes lograron captar en videos el momento en que los delincuentes salieron del local y emprendieron la huida. En los mismos también se puede escuchar el grito desesperado de auxilio de las víctimas del asalto. Datos preliminares indican que se llevaron unos 20 celulares de alta gama de diversas marcas y 5 tablet, cuyo valor total aún no fue determinada.

Tras la huida, abandonaron la camioneta en la que circulaban, una Toyota tipo Hilux blanca, que fue dejada a unos kilómetros del lugar.

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La epresa se dedica a traer mercaderías del exterior y los aparatos sustruídos eran utilizados por el dueño como muestra de producto, conforme a los datos. Se sospecha que los ladrones tuvieron una información equivocada de la recepeción de un lote importante de productos.

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Agentes de Investigaciones y Criminalística de la Policía acudieron al sitio para recabar datos sobre el asalto.