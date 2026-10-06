San Juan Bautista: Bomberos del K42 buscan recaudar G. 160 millones para adquirir una autobomba

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios K42 de San Juan Bautista, Misiones, busca recaudar G. 160 millones para adquirir una nueva autobomba y fortalecer su capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias.

El comandante del K42, capitán Silvio Rodríguez, explicó que actualmente la autobomba con la que cuenta el cuartel presenta problemas mecánicos, lo que genera preocupación debido a la importancia de disponer de una unidad operativa para responder ante cualquier emergencia.

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“Estamos muy preocupados porque nuestra autobomba está con problemas mecánicos. Y realmente cuando no tenés vehículo o cuando hay problemas es cuando suceden las cosas donde se requiere asistencia”, expresó Rodríguez.

El jefe del cuartel explicó que la nueva unidad que quieren adquirir tiene un costo aproximado de G. 130 millones, mientras que los G. 30 millones restantes serán destinados al ploteado, pintura, mantenimiento y otros gastos necesarios para dejar el vehículo en condiciones de operar.

El comandante señaló que la adquisición del nuevo móvil responde también al crecimiento de San Juan Bautista, tanto en población como en infraestructura e industrias.

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Según explicó, este escenario aumenta la necesidad de contar con vehículos y equipos adecuados para atender emergencias, con mayor rapidez.

Maratón solidaria

Como parte de la campaña, la organización sin fines de lucro San Juan Se Mueve prepara una maratón solidaria para este viernes 9 de octubre, con el objetivo de ayudar al K42 a alcanzar la meta de G. 160 millones.

La jornada se desarrollará de 08:00 a 19:00 en la Plaza Boquerón de San Juan Bautista. Javier Paredes, integrante de San Juan Se Mueve, explicó que la organización se suma nuevamente a la colecta anual de los bomberos y convocó a la ciudadanía a realizar sus aportes.

“Acá el gran beneficiado va a ser San Juan Bautista porque vamos a contar, Dios mediante, con un nuevo carro hidrante que va a ayudar a combatir tanto los incendios estructurales como los incendios forestales y a reforzar la respuesta ante este tipo de emergencias. Invito a los pobladores de San Juan Bautista a sumarse a la actividad y colaborar con el cuartel K42”, expresó.