Video: principio de incendio de cable genera susto en centro de Asunción

En la calle Humaita, a metros de su intersección con la calle Yegros del centro de Asunción, un principio de incendio afectó al cable de fibra óptica que estaba colgando en el lugar.

Las llamas afectaron solamente al cable, hasta que llegaron los bomberos, quienes con un extintor lograron sofocar las llamas.

“Se trató de un principio de incendio del cableado de la ANDE por la fibra óptica que cuelga ahí. Se recibió la denuncia de 911 y de los compañeros de la Comisaría 3ra, entonces rápido acudimos al lugar para poder controlar las llamas, pero es un principio de incendio”, indicó en conversación con nosotros el capitán Jorge Aveiro.

Agregó que el fuego solo afectó al cableado de fibra óptica y a nada más, ya que el árbol que estaba próximo al cable, no fue afectado, pero como podría caer, queda a cargo de la Municipalidad de Asunción hacer la poda y retiro del mismo, ya que tampoco afecta a la red de distribución de energía eléctrica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

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Desconocen origen del incendio

El bombero fue consultado sobre si conocía el origen del incendio, a lo que respondió que lo desconoce.

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“Todavía no podemos especificar, a nosotros nos pasaron la denuncia del 911 que era un principio de incendio, primero una vivienda, después al llegar constatamos que era de cablerío eléctrico”, señaló.

Sobre como se torció el árbol, dijo que es una cuestión natural y que en este caso se tendría que buscar implementar medidas preventivas, ya que en una próxima tormenta, como la que ocurrió el sábado, puede caer por la calle o por algún vehículo.