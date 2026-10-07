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07 de octubre de 2026 a la - 00:15

Feligreses se preparan para celebrarle a Ntra. Sra. del Rosario de Itauguá

La Virgen rodeada por los fieles Jaime Rivas, Rubén Martínez, Miriam Britez de Salinas, y Edith Margarita Estigarribia.
La Virgen rodeada por los fieles Jaime Rivas, Rubén Martínez, Miriam Britez de Salinas, y Edith Margarita Estigarribia.Lucía González

En la ciudad de Itauguá los feligreses se abocaron a los últimos preparativos para celebrar la natividad de Nuestra Señora del Rosario.

Por Lucía González
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Los católicos mañana celebran la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Hoy los devotos de Ntra. Sra. del Rosario fueron hasta la iglesia de Itauguá para preparar la imagen que acompañará a los fieles católicos en la celebración y procesión de mañana.

Este año colaboraron en la preparación de la imagen varias personas. Por un lado, la Sra. Dora Grijalba de Ramírez, se encargó de preparar la ropa de la Virgen, que fue hecha con 170 dechados de hilo fino. Dora, además, vistió a la virgen junto a Lidia Cristaldo de Grijalba, y Miriam Brítez de Salinas.

Mientas que, las encargadas de preparar la cabellera de la Virgen fueron las estilistas Demencia de Ramírez, y Martha Ramírez.

En cuanto a la decoración tanto de la Virgen como de la carroza, la tarea estuvo en manos de Edith Margarita Estigarribia, con otros colabores. Las flores utilizas fueron las rosas en tono rosado claro, los lirios en tono fucsia claro, así como las gypsophilas, y como rellenos las romas de eucaliptos, y otras plantas.

La Sra. Dora Grijalba de Ramírez trabaja en la costara de la ropa de Nuestra Señora del Rosario.
La Sra. Dora Grijalba de Ramírez trabaja en la costara de la ropa de Nuestra Señora del Rosario.

La carroza fue restaurada, luego de varios años de no ser utilizada, durante la gestión del cura párroco Pedro Celestino Britez, y el vicario Antonio Vázquez. Para esta celebración la carroza fue con el mismo ornamento que la imagen de la Virgen y con apliques de ñandutíes.

Nuestra Señora del Rosario luego de que haya sido preparada para la precisión.
Nuestra Señora del Rosario luego de que haya sido preparada para la precisión.

Asimismo, otros elementos recuperados fueron las joyas de oro, entre ellos el prendedor de Don Félix Fernández, que actualmente no se utilizan en la Virgen por seguridad.

Edith Margarita Estigarribia, Mirian Britez de Salinas, y Rubén Martínez trabajan en la decoración de la carroza.
Edith Margarita Estigarribia, Mirian Britez de Salinas, y Rubén Martínez trabajan en la decoración de la carroza.

La Santa Misa se realizará en la Iglesia de Itauguá. La Misa será iniciará a las 08:00 y será oficiada por el Obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Mons. Joaquín Robledo.

Luego se realizará la tradicional procesión de la Virgen en su carroza por las principales calles de la ciudad, que será acompañada por los fieles católicos de Itauguá.