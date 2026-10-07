Luque vibró con serenata y fuegos artificiales por su patrona, la Virgen del Rosario.

Los fieles católicos de Luque recibieron con una serenata y una fiesta religiosa la festividad de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Luque. Las celebraciones culminan este miércoles 7 de octubre.

Es una de las advocaciones marianas más importantes de la Iglesia católica. Conmemora la protección de la Virgen a través del rezo del Santo Rosario.

El vicario de la parroquia Virgen del Rosario, presbítero Diego Franco, destacó el fervor del pueblo luqueño. “Tiene un amor genuino y especial hacia la Virgen”, dijo. Según explicó, los luqueños se identifican con la Virgen del Rosario y con el Sportivo Luqueño, pero se trata de “un amor incondicional”.

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Tres misas y la central a las 19:00

Este miércoles habrá tres celebraciones eucarísticas en el santuario: a las 8:00, a las 10:00 y a las 19:00. La misa central será a esa última hora y la presidirá el cardenal Adalberto Martínez.

La fiesta no es de un solo día. Franco recordó que hubo un novenario con más de nueve misas, a las que asistieron varios obispos.

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El sacerdote describió a los devotos como gente “muy piadosa y religiosa”. Aseguró que siempre hay una buena cantidad de fieles en el santuario, de lunes a domingo.

“Una fiesta sana”

Franco afirmó que la celebración “sigue siendo una fiesta sana”, donde el pueblo luqueño y la Iglesia se unen. Contó que también hubo invitados ejemplares durante los preparativos.