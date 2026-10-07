Villarrica: Congreso Regional de Pediatría reunirá a unos 1.800 profesionales

Entre 1.500 y 1.800 profesionales de la salud se espera que participen desde este jueves en el 12º Congreso Regional de Pediatría, que reunirá durante tres días en Villarrica a especialistas de Paraguay y otros cinco países. El encuentro abordará temas como inmunizaciones, enfermedades respiratorias, dengue, emergencias, salud mental, neonatología y otras áreas vinculadas a la atención de niños y adolescentes.

La actividad es organizada por la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) y su filial Guairá, bajo el lema “Cuidar con ciencia, sanar con corazón”. Las jornadas se desarrollarán desde este jueves 8 hasta el sábado 10 de octubre en instalaciones de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES).

La doctora Gloria Filippi, presidenta de la filial Guairá de la SPP y vicepresidenta del congreso, explicó que el encuentro forma parte del programa de actualización médica continua que desarrolla anualmente la Sociedad Paraguaya de Pediatría.

“Todos los pediatras del Paraguay estamos enfocados en seguir capacitándonos y en seguir aprendiendo”, señaló Filippi, quien destacó que el congreso se realiza este año en el interior del país, correspondiendo a Villarrica ser sede de la actividad.

El presidente del congreso, doctor Carlos Arturo Caballero Cañizá, indicó que esperan la presencia de entre 1.500 y 1.800 participantes, entre pediatras, médicos de familia, enfermeros, residentes y estudiantes de medicina y enfermería provenientes de diferentes puntos del país.

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El programa contempla más de 40 espacios de actualización e intercambio, entre conferencias, mesas redondas, simposios, talleres y actividades prácticas destinadas a profesionales de distintas áreas relacionadas con la atención pediátrica.

Entre los principales temas figuran las inmunizaciones, lactancia materna, nutrición, dengue y otras arbovirosis, sepsis y enfermedades respiratorias. También se abordarán especialidades como neonatología, neurología, oncología, nefrología, gastroenterología, cardiología, emergencias pediátricas y salud mental adolescente.

La agenda incluye además cuestiones que trascienden la atención estrictamente clínica, como la seguridad de los niños pasajeros, los efectos del cambio climático y la contaminación en la infancia, la prevención y detección de situaciones de violencia y el abordaje integral de adolescentes.

Uno de los bloques estará destinado a las inmunizaciones, con contenidos sobre recuperación de esquemas atrasados, vacunación contra el VPH y el dengue, prevención del sarampión y estrategias para fortalecer la confianza de la población en las vacunas.

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Filippi explicó que también se desarrollarán talleres especializados para profesionales, entre ellos actividades sobre aerosolterapia, traumatología, reemplazo renal, ecografía de urgencias y ecocardiografía pediátrica.

El encuentro contará con especialistas invitados de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Uruguay, además de referentes paraguayos. Entre los invitados internacionales figuran profesionales especializados en diferentes áreas de la pediatría y la atención neonatal.

El acto inaugural está previsto para este jueves 8 de octubre, a las 19:00, en el Teatro Municipal de Villarrica. Durante la inauguración también se desarrollará la conferencia magistral “Seguridad de niños pasajeros”, a cargo del doctor Sergio Rendich, de Chile. Las actividades académicas continuarán el viernes 9 y sábado 10 en la UNVES. El programa de clausura está previsto para el sábado 10, a las 11:00, en el Auditorio 1 de la universidad.

La participación en el congreso tiene un costo de G. 1.300.000 para pediatras socios al día y médicos no socios, mientras que los médicos socios abonan G. 800.000 y los residentes G. 600.000, según informó Caballero. La actividad también contempla la participación de estudiantes y otros integrantes de los equipos de salud.

El congreso cuenta con el acompañamiento de instituciones como el Ministerio de Salud Pública, el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu, el Instituto de Medicina Tropical, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica, la UNVES y la Cruz Roja Paraguaya.