Sociedad de Pediatría insta a vacunar a los niños contra el virus sincitial respiratorio

El virus sincitial respiratorio (VSR) es una infección viral común que provoca síntomas similares al resfriado, pero puede causar enfermedades respiratorias graves como bronquiolitis y neumonía, especialmente en bebés menores de un año y adultos mayores.

Este virus es una de las principales causas de internación de los lactantes, cuya incidencia aumenta en el invierno, con el descenso de las temperaturas, lo cual se registra en nuestro país actualmente.

Ante eso, desde la SPP emitieron un video en el que el médico pediatra Guillermo Legal insta a los padres a llevar a sus hijos al vacunatorio más cercano a fin de que se apliquen la vacuna contra este virus.

“El bienestar de los niños más pequeños es la prioridad de todas las familias. El virus sincitial respiratorio es una amenaza para su salud, causa bronquilitis, neumonías, y otras infecciones respiratorias graves y puede causar la hospitalización y el ingreso a terapia intensiva de los niños más pequeños”, indica el médico en el video.

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Instan a vacunar a niños contra el virus sincitial respiratorio

El médico recordó que está disponible de forma gratuita en todo el país el nirsevimab, que es la vacuna contra el virus.

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“Esta protección evita que estos chicos contraigan estas infecciones que pueden complicar tanto su salud. Protege a tus hijos desde el primer momento y acercate al vacunatorio más cercano”, finalizó en el video el pediatra.