Sociedad Paraguaya de Pediatría insta a la vacunación en bebés

Hasta el 27 de mayo, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) aplicó 32.205 dosis de Nirsevimab con el objetivo de la prevención de cuadros respiratorios graves en la población más vulnerable.

Asimismo, según datos hasta la mencionada fecha, la estrategia alcanza una cobertura del 92% en niños nacidos durante la temporada y un 57% en la estrategia dirigida a lactantes nacidos desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el inicio de la campaña.

Como parte del reporte se detalla que el virus respiratorio sincicial representa una de las principales causas de internación pediátrica durante los meses de otoño e invierno, especialmente en bebés menores de seis meses.

Asimismo, la protección se realiza mediante la aplicación de Nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada que brinda protección inmediata y sostenida durante toda la temporada de circulación del virus, reduciendo significativamente el riesgo de enfermedad grave, internación y complicaciones asociadas.

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Informe de la Sociedad Paraguaya de Pediatría

Desde la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) se valoraron los resultados alcanzados y también hace un llamado a las familias para aprovechar esta oportunidad de protección gratuita, segura y eficaz.

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“El virus respiratorio sincicial continúa siendo una de las principales causas de hospitalización en lactantes. Por eso es fundamental que los padres y cuidadores acudan oportunamente a los servicios de salud para proteger a sus hijos durante esta temporada de alta circulación viral”, señaló la doctora Julia Acuña, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría.

La especialista recordó que todos los bebés pueden desarrollar formas graves de la enfermedad, incluso aquellos que nacieron sanos y sin factores de riesgo.

“Los avances logrados son muy alentadores, pero todavía existen niños y niñas que requieren esta protección. Cada dosis aplicada representa una oportunidad de prevenir complicaciones, hospitalizaciones y situaciones de riesgo”, enfatizó.

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Nirsevimab: ¿quiénes deben recibir?

La inmunización contra el VRS está dirigida a:

Niñas y niños nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026.

Lactantes menores de 12 meses con factores de riesgo, como prematuridad, enfermedad pulmonar crónica o cardiopatías.

Infantes de hasta 2 años con cardiopatía congénita que cumplan criterios específicos.

“La protección consiste en una única dosis intramuscular y puede administrarse simultáneamente con las vacunas del esquema regular, sin afectar su eficacia ni la respuesta inmunológica”, detalla la Sociedad.

Finalmente, el nirsevimab se encuentra disponible de manera gratuita en hospitales maternoinfantiles, unidades neonatales, vacunatorios públicos y centros privados en convenio con el Ministerio de Salud.

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