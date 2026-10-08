Jubilación de capitanes: navieros exigen a IPS cumplimiento de sentencia de 2016

El Instituto de Previsión Social (IPS) se encuentra envuelto en una nueva controversia judicial tras el reclamo impulsado por un sector de capitanes de barcos jubilados.

El abogado representante del gremio, Raúl Mongelós, denunció que la institución previsional mantiene un prolongado incumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de Justicia dictado en 2016, el cual declaró inconstitucional el topeo de las jubilaciones para estos trabajadores.

El conflicto se origina debido a que los capitanes percibían salarios de entre 40 y 60 millones de guaraníes, montos sobre los cuales realizaban sus aportes previsionales bajo las reglas vigentes antes de la normativa de 1992 que fijó un límite de diez salarios mínimos.

Al llegar a la edad de retiro, el IPS aplicó el tope restrictivo, lo que motivó una acción legal que resultó favorable para 129 afectados. Sin embargo, a pesar de contar con una sentencia firme, la previsional ha evitado acatarla.

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Ante la falta de respuestas institucionales a los pedidos de ejecución de sentencia presentados por 18 capitanes, la representación legal recurrió a la justicia ordinaria.

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“Hemos solicitado al Juzgado de Primera Instancia un amparo de pronto despacho por la cual el juez intima al presidente de IPS para que responda con respecto a las solicitudes de los 18 capitanes que están solicitando la ejecución de sentencia. Tienen aproximadamente 15 días para responder”, explicó el abogado Raúl Mongelós.

Asimismo, remarcó la gravedad institucional del caso: “De hecho, IPS está en una situación de desacato ante la máxima autoridad jurisdiccional de la República, que es la Corte Suprema de Justicia”.

El profesional del derecho enfatizó que en un Estado de derecho las resoluciones judiciales no se discuten ni se dejan de cumplir, y criticó que una entidad del Estado actúe al margen de las decisiones del máximo tribunal. Señaló además que el objetivo de esta gestión administrativa es obtener una postura formal de la institución para definir las próximas acciones legales.

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Consultado sobre las justificaciones financieras esgrimidas por el ente previsional para no abonar los haberes correspondientes a los aportes reales, Mongelós desestimó los argumentos de la administración y calificó la postura de la institución como alarmista.

“IPS lanza una moción apocalíptica y dice: ‘Nosotros no vamos a pagar’. Entonces, ¿cuál va a ser la justificación para no pagar, verdad? ‘Porque se puede fundir los fondos jubilatorios’. Y la realidad es que eso es una cuestión apocalíptica. Es decir, 18 capitanes, ni 129 capitanes pueden hacer de que los fondos jubilatorios de IPS se tambaleen”, enfatizó.

Finalmente, la defensa recordó el rol estratégico que cumplen estos trabajadores en el sector privado fluvial, donde transportan gran parte del comercio nacional con barcazas de alto valor económico, lamentando que deban enfrentar un desgaste judicial de más de diez años para percibir una jubilación proporcional al esfuerzo y a los aportes realizados durante su vida activa.