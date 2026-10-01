IPS: jubilados plantean reajuste de haberes y exigen definición sobre “aguinaldo”

El titular de la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJPY), Gustavo Canatta, explicó que la intención inicial era mantener una reunión de trabajo con el presidente de la previsional, doctor Derlis León, y su equipo económico. Ante la falta de concreción del encuentro, el gremio decidió ingresar una presentación con un análisis financiero detallado que respalda ambos reclamos.

Respecto al ajuste del haber jubilatorio, Canatta señaló que el incremento proyectado a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta insuficiente frente a la inflación real percibida por los beneficiarios. “Estamos presentando un análisis económico para que ellos puedan sacar la resolución y hacer un ajuste mejor que el IPC, porque la tendencia para este año no llega ni al 1,8%, cosa que creemos que no es justo y la inflación fue mucho mayor”, afirmó.

El representante de los jubilados sostuvo que existe margen financiero y jurisprudencia para que el Consejo de Administración del IPS otorgue el porcentaje solicitado, tomando en cuenta la salud de las arcas del fondo de jubilaciones.

“En relación al análisis que nosotros hicimos, el ajuste debería ser del 5,5%. Estaríamos hablando de un superávit de las cajas jubilatorias de aproximadamente entre 280 y 300 millones de dólares para este año”, precisó.

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Incertidumbre por el cobro del Beneficio Adicional Anual

Otra preocupación del sector gira en torno al desembolso del Beneficio Adicional Anual (BAA). Pese a que las autoridades de la institución habrían expresado verbalmente que la liquidación del pago estaba asegurada, la falta de un documento oficial mantiene en vilo a miles de retirados.

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“Nosotros ya no creemos en palabras. Necesitamos que el consejo y el presidente saquen ya definitivamente la resolución del pago del BAA para poder tranquilizar a los más de 90.000 jubilados del país”, enfatizó Canatta. El dirigente recordó que este beneficio representa unos 76 millones de dólares y que se otorga de manera ininterrumpida desde el año 1995.

Finalmente, Canatta rechazó las posturas internas que advierten sobre supuestos riesgos financieros por el otorgamiento de estas prestaciones. “Si se mantienen los índices de ganancia y el superávit del área de jubilaciones, creemos que para el año 2036 se va a duplicar el capital, llegando a unos 6.000 millones de dólares aproximadamente”, concluyó.

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