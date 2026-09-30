Jubilación vip de marinos: instan al IPS a buscar mecanismos legales para impedir pagos por encima del tope

El cobro de haberes jubilatorios como en la mayoría de los sistemas de reparto solidario en Paraguay, tienen un tope o techo para el cobro del haber jubilatorio a modo de precautelar el fondo; sin embargo, el caso de los 129 marinos que demandaron al Instituto de Previsión Social (IPS) y ganaron en la instancia judicial podría significar una gran amenaza para el fondo jubilatorio.

Esto en el caso de prosperar este reclamo, ya que podría además abrir puerta para que otros beneficiarios del sistema con salarios promedio elevado puedan recurrir a esta medida y cobrar sus jubilaciones sin el topeo.

Benigno López, ex ministro de Hacienda y ex titular del Instituto de Previsión Social (IPS) reconoció que ese es un problema que se trató durante su administración de resolverlo, pero que lastimosamente perdieron los primeros casos y consideró que ese es un criterio que el Poder Judicial debería mirar. “Uno no puede condenar a todos los jubilados del IPS a este tipo de pagos que van a terminar con el fondo de jubilaciones”, expresó.

Agregó igualmente que esta situación obliga a que se tenga que analizar alguna modificación legal que permita “cerrar esa válvula”, a fin de evitar una sangría importante al fondo jubilatorio.

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Justicia dictaminó a favor de marinos

El conflicto tiene como trasfondo el reclamo de 26 capitanes navieros que exigen el pago íntegro de sus jubilaciones, amparados en una acción de inconstitucionalidad favorable dictada en noviembre de 2024, que dejó sin efecto el tope aplicado por el IPS, pero luego se sumaron otros casos más y actualmente llegan a 129. Por su parte, la previsional ha presentado varias acciones para frenar el pago, pero sin éxito hasta el momento.

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En este sentido, es importante recordar que el juicio de la Acción Autónoma de Nulidad, que fuera promovido por el Instituto de Previsión, según la defensa de los marines, ha caducado por falta de impulso procesal de la propia institución, caducidad que el IPS pretendía, sea revertida en la Cámara de Apelaciones.

La Corte Suprema de Justicia argumentó que los marinos debían percibir su jubilación de acuerdo a los montos que habían aportado al IPS, a pesar de pasar el tope de pago permitido porque la previsional había descontado sumas mayores a las que le estaba permitido durante toda su vida laboral activa.

Los navegantes podrían percibir sus jubilaciones de acuerdo con los salarios que en su momento recibían, que oscilaban entre G. 40 millones y G. 60 millones, a pesar de que el tope para el pago de jubilaciones permitido por el IPS en ese entonces era de G. 20 millones.

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Impacto estimado en el fondo

El costo total estimado (entre pagos retroactivos y compromisos a futuro) ronda los 1,14 billones de guaraníes.

Sin embargo, de ejecutarse esta sentencia (de los marinos) en algún momento, podría significar un duro golpe para el fondo jubilatorio, que le llevaría a adelantar el déficit proyectado. Esto sin contar el precedente que sentará para otros casos similares de funcionarios que se jubilan con salarios altos, hay alrededor de 6.000 aportantes en esa condición y que podrían solicitar cobrar sus haberes por encima del tope establecido por la ley (hasta 10 salarios mínimos).Con el salario actual, el tope llega a G. 30.440.000.